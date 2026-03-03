Η Cosmote Telekom διευκολύνει την επικοινωνία των συνδρομητών της στη Μέση Ανατολή - Οι παροχές

Η Cosmote Telekom στηρίζει τους συνδρομητές της στη Μέση Ανατολή με δωρεάν λεπτά ομιλίας για εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις, SMS και ίντερνετ για 15 ημέρες

Την επικοινωνία των συνδρομητών της στη Μέση Ανατολή στηρίζει η Cosmote Telekom προσφέροντας δωρεάν 300 λεπτά ομιλίας για εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις περιαγωγής προς όλα τα δίκτυα, 300 SMS προς όλα τα δίκτυα και 5GB δωρεάν Internet από το κινητό, για 15 ημέρες, για όλους τους συνδρομητές κινητής, οικιακούς και εταιρικούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, «η Cosmote Telekom στηρίζει τους συνδρομητές της στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Ιράν, το Ιράκ και το Ομάν και για τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας τους προσφέρει: Δωρεάν 300 λεπτά ομιλίας για εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις περιαγωγής προς όλα τα δίκτυα, 300 SMS προς όλα τα δίκτυα και 5GB δωρεάν Internet από το κινητό, για 15 ημέρες, για όλους τους συνδρομητές κινητής (συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου, καρτοκινητής), οικιακούς και εταιρικούς. Όλοι οι δικαιούχοι συνδρομητές ενημερώνονται για την ενεργοποίηση των δωρεάν πακέτων μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)».

Ακόμη, η εταιρεία φροντίζει για τη συνδεσιμότητα των συνδρομητών που βρίσκονται στους παραπάνω προορισμούς αναστέλλοντας μέχρι 17/3/2026 κάθε διαδικασία για -οριστική ή προσωρινή- φραγή.

Επιπλέον, η Cosmote Telekom, προκειμένου να διευκολύνει τους συνδρομητές της στην Ελλάδα που επικοινωνούν με τους δικούς τους ανθρώπους στους πιο πάνω προορισμούς της Μέσης Ανατολής, παρέχει δωρεάν τις διεθνείς κλήσεις και τα SMS που πραγματοποιούνται από την Ελλάδα προς αυτούς τους προορισμούς από τις 3/3/2026 έως τις 17/3/2026 από οποιοδήποτε κινητό, καρτοκινητό ή σταθερό Cosmote Telekom.