Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Τραμπ: «Είναι λυπηρό να βλέπεις» τη σχέση Ουάσινγκτον-Λονδίνου να μην είναι όπως πριν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τραμπ: «Είναι λυπηρό να βλέπεις» τη σχέση Ουάσινγκτον-Λονδίνου να μην είναι όπως πριν
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι "λυπηρό να βλέπεις" ότι οι σχέσεις με τη Βρετανία "δεν είναι όπως ήταν" μετά την καθυστέρηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να εκφράσει τη στήριξή του προς τα πλήγματα κατά του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «λυπηρό να βλέπεις» ότι οι σχέσεις με τη Βρετανία «δεν είναι όπως ήταν» μετά την καθυστέρηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να εκφράσει τη στήριξή του προς τα πλήγματα κατά του Ιράν.

«Είναι πολύ λυπηρό να βλέπεις ότι οι σχέσεις προφανώς δεν είναι όπως ήταν», δήλωσε σήμερα ο Τραμπ στην εφημερίδα Sun.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν να εμπλακεί η Βρετανία σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά πρόσθεσε: «Δεν έχει σημασία, αλλά (ο Στάρμερ) θα έπρεπε να έχει βοηθήσει... θα έπρεπε. Να, η Γαλλία ήταν καταπληκτική. Όλοι τους ήταν. Το Ηνωμένο Βασίλειο φέρθηκε πολύ διαφορετικά από τους άλλους», σχολίασε ο Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μέση Ανατολή: Στο συρτάρι τρία μέτρα για την ακρίβεια

Ανθεκτικότητα και στο... βάθος μέτρα - Η εποχή των πυρηνικών - Μια καλή εθελουσία

Χρέη στην εφορία: Ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις σε χιλιάδες κατασχεμένα ακίνητα

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Βρετανία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider