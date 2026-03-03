Ο Χρυσός και η μεγάλη λογιστική αλήθεια

Υπάρχει μια σχεδόν αστεία αναντιστοιχία στα βιβλία του αμερικανικού Δημοσίου: τα 261,5 εκατομμύρια ουγγιές χρυσού που κατέχει η Fed εξακολουθούν να αποτιμώνται στα 42,22 δολάρια ανά ουγγιά, μια τιμή που καθορίστηκε το 1973 επί Νίξον και έκτοτε δεν άλλαξε ποτέ.

Υπάρχει μια σχεδόν αστεία αναντιστοιχία στα βιβλία του αμερικανικού Δημοσίου: τα 261,5 εκατομμύρια ουγγιές χρυσού που κατέχει η Fed εξακολουθούν να αποτιμώνται στα 42,22 δολάρια ανά ουγγιά, μια τιμή που καθορίστηκε το 1973 επί Νίξον και έκτοτε δεν άλλαξε ποτέ.

Σήμερα, με το μέταλλο να διαπραγματεύεται στα 5.300 δολάρια, τα ίδια αποθέματα αξίζουν περίπου 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Επομένως, με την επίσημη αποτίμηση να είναι περί τα 11 δισ., το κρυμμένο κέρδος ισοδυναμεί με περίπου 4,5% του αμερικανικού ΑΕΠ, κλειδωμένο σε μια γραμμή του ισολογισμού που κανείς επί δεκαετίες δεν τόλμησε να αγγίξει.

Το ερώτημα «γιατί κανείς δεν το άλλαξε τόσες δεκαετίες» έχει πολλές πτυχές.

Η πρώτη είναι πολιτική: κάθε κυβέρνηση που θα ανατιμολογούσε τον χρυσό θα έστελνε αυτόματα ένα μήνυμα στις αγορές ότι το δολάριο δεν αξίζει όσο φαίνεται. Ακόμα κι αν η κίνηση παρουσιαζόταν ως τεχνική λογιστική αναπροσαρμογή, η αγορά θα την ερμήνευε ως έμμεση αποδοχή υποτίμησης. Κανένας υπουργός Οικονομικών δεν ήθελε να είναι αυτός που θα έκλεινε αυτόν τον κύκλο.

Η δεύτερη είναι ιδεολογική: από τον Νίξον και μετά, το δόγμα της Ουάσινγκτον ήταν ότι ο χρυσός είναι παρωχημένος, ένα νόμισμα άλλης εποχής χωρίς θέση στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η Fed και το Υπουργείο Οικονομικών καλλιέργησαν επί δεκαετίες αυτή την αφήγηση, για την αντίστοιχη «προώθηση» του δολαρίου ΗΠΑ.

Η τρίτη διάσταση είναι συστημική και ίσως η πιο αποκαλυπτική. Η χαμηλή επίσημη τιμή εξυπηρετεί μια «ύποπτη» λειτουργία, καθώς επιτρέπει στις ΗΠΑ να εμφανίζουν τα αποθέματά τους ως ασήμαντα στον ισολογισμό, διατηρώντας παράλληλα το δολάριο ως το αδιαμφισβήτητο παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Αν ο χρυσός ανατιμολογηθεί, τίθεται αυτόματα το δίλημμα να αγκυροβοληθεί σε αυτόν ξανά κάτι. Και αυτό, με τη σειρά του, ανοίγει το κουτί της Πανδώρας για το μεταπολεμικό νομισματικό σύστημα.

Η τέταρτη είναι ίσως η πιο ειλικρινής: απλά δεν χρειαζόταν. Όσο το δολάριο κυριαρχούσε αδιαμφισβήτητα και τα ελλείμματα χρηματοδοτούνταν εύκολα, η παγκόσμια ζήτηση για αμερικανικά ομόλογα παρέμενε ισχυρή. Επομένως, δεν υπήρχε κανένα κίνητρο να ανοίξει κάποιος αυτό το κεφάλαιο. Η ανατιμολόγηση είναι εξ ορισμού κίνηση απελπισίας ή κίνηση δύναμης, και για δεκαετίες οι ΗΠΑ δεν χρειάζονταν ούτε το ένα ούτε το άλλο.

Στην πράξη, η ανατιμολόγηση των αποθεμάτων δεν απαιτεί καν ψηφοφορία στο Κογκρέσο. Βάσει του Gold Reserve Act του 1934, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να το κάνει με εκτελεστική εντολή. Και το ενδιαφέρον δεν είναι πλέον θεωρητικό, διότι το νομοσχέδιο για τη δημιουργία εθνικού αποθεματικού Bitcoin προβλέπει ρητά τη χρηματοδότησή του μέσω ανατιμολόγησης του χρυσού. Τον Αύγουστο 2025, η ίδια η Fed δημοσίευσε ανάλυση για το ιστορικό προηγούμενο τέτοιων κινήσεων σε Γερμανία, Ιταλία, Νότια Αφρική και Λίβανο, ένα έγγραφο που κανείς δεν γράφει για πλάκα.

Όσον αφορά στην τιμή του μετάλλου, η εικόνα είναι αρκετά ξεκάθαρη, αλλά το σίγουρο είναι ότι (ως συνήθως) η αγορά δεν θα περιμένει τη λογιστική πράξη για να αντιδράσει, αλλά θα την προεξοφλήσει.

Το πρώτο αποτέλεσμα των παραπάνω θα ήταν ψυχολογικό αλλά ισχυρό. Μια επίσημη αναγνώριση εκ μέρους των ΗΠΑ ότι ο χρυσός είναι κεντρικό αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο θα σπρώξει τις κεντρικές τράπεζες άλλων χωρών να ακολουθήσουν, αυξάνοντας τις δικές τους αγορές σε μια αλυσιδωτή αντίδραση που ήδη παρατηρείται σε ένταση που δεν έχουμε δει από τη δεκαετία του '70.

Το δεύτερο αποτέλεσμα θα ήταν νομισματικής φύσης: η ανατιμολόγηση δημιουργεί εκ του μηδενός νέα ρευστότητα χωρίς έκδοση ομολόγων και χωρίς αύξηση φόρων, ένας μηχανισμός ποσοτικής χαλάρωσης μέσω λογιστικής με αποπληθωριστικό χαρακτήρα για το χρέος αλλά πληθωριστικές επιπτώσεις για τον υπόλοιπο κόσμο. Ο χρυσός, ως φυσική αντίδραση, τιμολογεί ακριβώς αυτόν τον κίνδυνο.

Ακόμα και μια μετριοπαθής ανατιμολόγηση στα τρέχοντα επίπεδα αγοράς θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα ότι σε έναν κόσμο με χρέη που δεν αποπληρώνονται και νομίσματα που υποτιμώνται ανταγωνιστικά, ο χρυσός επιστρέφει στο κέντρο της σκηνής.

Αυτό που αλλάζει τώρα είναι ότι το χρέος στα 36 τρισ. δολάρια, η διάβρωση της εμπιστοσύνης στο δολάριο και η γεωπολιτική αναδιάρθρωση δημιουργούν για πρώτη φορά έναν συνδυασμό όπου η κίνηση μπορεί να παρουσιαστεί όχι ως αδυναμία αλλά ως στρατηγική επιλογή.

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος Πρόεδρος που έχει πολιτικό κίνητρο, ιδεολογική άνεση και νομικό εργαλείο για να το κάνει. Αν το κάνει, θα είναι η πρώτη εκ βαθέων αναθεώρηση του νομισματικού συστήματος από την εποχή του Bretton Woods.

Και σήμερα, με αεροπορικές επιδρομές να σείουν τη Μέση Ανατολή και τα Στενά του Ορμούζ να βρίσκονται υπό απειλή, ο χρυσός έχει αποκτήσει και νέα καύσιμα, μιας και είναι ταυτόχρονα καταφύγιο από τη γεωπολιτική αναταραχή και εργαλείο δημοσιονομικής αναδιάρθρωσης. Δύο εντελώς διαφορετικοί λόγοι αγοράς που συγκλίνουν στο ίδιο σημείο, και αυτός ο συνδυασμός δεν εμφανίζεται συχνά.

Το μέταλλο ήδη το ξέρει. Κι ετοιμάζεται για τα 6.000 δολάρια.