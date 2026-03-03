BYD: Βουτιά στις πωλήσεις τον Φεβρουάριο - Η μεγαλύτερη πτώση από την πανδημία

Η στροφή της ανταγωνίστριας της Tesla προς τις αγορές του εξωτερικού δεν κατάφερε να αντισταθμίσει την επιβράδυνση της ανάπτυξης στην εγχώρια αγορά.

Οι πωλήσεις της BYD μειώθηκαν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων πέντε ετών τον Φεβρουάριο του 2026, καθώς η στροφή της ανταγωνίστριας της Tesla προς τις αγορές του εξωτερικού δεν κατάφερε να αντισταθμίσει την επιβράδυνση της ανάπτυξης στην εγχώρια αγορά.

Το πλήγμα για τον κινέζικο πρωταθλητή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή αλλαγή σε σχέση με τα χρόνια της σχεδόν αδιάκοπης ανάπτυξης, αναφέρει το Reuters.

Η BYD κατέγραψε ετήσιες πωλήσεις 4,6 εκατομμυρίων οχημάτων πέρυσι, 10 φορές υψηλότερες από τις 427.000 μονάδες του 2020.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο ανέφερε ότι οι πωλήσεις του Φεβρουαρίου 2026 μειώθηκαν κατά 41% σε ετήσια βάση, στις 190.190 μονάδες. Η μείωση οφείλεται στην πτώση των εγχώριων πωλήσεων κατά 65% και σημειώθηκε παρά την αύξηση των εξαγωγικών πωλήσεων κατά 50%.

Τα στοιχεία πωλήσεων του Φεβρουαρίου, τα οποία δημοσιεύθηκαν από την εταιρεία, σηματοδοτούν τον έκτο συνεχόμενο μήνα πτώσης για την BYD. Η ύφεση έχει υπογραμμίσει την ανάγκη οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να αυξήσουν τις πωλήσεις τους στο εξωτερικό, καθώς η ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων μετριάζεται στην εγχώρια αγορά μετά από χρόνια ταχείας επέκτασης.

Ακόμη και αν λάβουμε υπόψη τις εβδομαδιαίες διακοπές της σεληνιακής πρωτοχρονιάς — η οποία μετατοπίζεται μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου κάθε χρόνο και συνήθως μειώνει την παραγωγή και την κατανάλωση — οι συνδυασμένες πωλήσεις της BYD για τους δύο πρώτους μήνες του έτους μειώθηκαν κατά 36%, με μειώσεις τόσο στα οχήματα μόνο με μπαταρία όσο και στα plug-in υβριδικά οχήματα του ομίλου, αναφέρει το Reuters.

Η BYD δέχεται πλέον πιέσεις από εγχώριους ανταγωνιστές, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής Geely και της Leapmotor, εταίρου της Stellantis, και έχει πληγεί από την εκστρατεία του Πεκίνου κατά της άδικης μεταχείρισης των προμηθευτών και της τιμολόγησης κάτω του κόστους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο όμιλος επεκτείνει δυναμικά το δίκτυο διανομής και παραγωγής του στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων εργοστασίων στο Ουζμπεκιστάν, την Ταϊλάνδη, τη Βραζιλία, την Ουγγαρία και την Τουρκία. Οι αναλυτές της HSBC προβλέπουν ότι οι πωλήσεις στο εξωτερικό θα αυξηθούν κατά 60% το 2026 και κατά 25% το 2027, φτάνοντας τα 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα το επόμενο έτος.

Η Leapmotor, κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας στοχεύει να γίνει η επόμενη BYD.

Οι μετοχές της BYD που διαπραγματεύονται στην ηπειρωτική χώρα σημείωσαν άνοδο άνω του 8% τη Δευτέρα μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν το Σαββατοκύριακο, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου θα ενισχύσουν τη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα. Πριν από το ράλι, οι μετοχές είχαν υποχωρήσει κατά 8,6% για το 2026.

Βραχυπρόθεσμα, η BYD αναμένεται να προσπαθήσει να πυροδοτήσει μια εγχώρια ανάκαμψη με την κυκλοφορία νέων μοντέλων και προηγμένη τεχνολογία μπαταριών αυτόν τον μήνα.

Καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας αντιμετωπίζουν την επιβράδυνση της ανάπτυξης των ηλεκτρικών οχημάτων και την κατάρρευση των εγχώριων πωλήσεων βενζινοκίνητων αυτοκινήτων, οι αναλυτές προβλέπουν ταχεία επέκταση των κινεζικών εξαγωγών. Αυτό αναμένεται να ασκήσει πίεση στις παλαιές βιομηχανικές βάσεις σε μέρη της Ευρώπης, της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Λατινικής Αμερικής.

Τα στελέχη της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας βρίσκονται πλέον σε αγωνία για την πιθανότητα οι ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν σύντομα σκληρό ανταγωνισμό με Κινέζους αντιπάλους, μετά τη δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο ότι θα «ενθουσιαζόταν» αν οι κινεζικές εταιρείες κατασκεύαζαν αυτοκίνητα στην Αμερική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ