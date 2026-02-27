Αγορές | Commodities

Έβδομος συναπτός μήνας κερδών για τον χρυσό - Ράλι 7,6% τον Φεβρουάριο

Χρυσός / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ισχυρά κέρδη σχεδόν 10% και για το ασήμι.

Τον 7ο διαδοχικό μήνα κερδών του «κλείδωσε» ο χρυσός καθώς σκαρφάλωσε κοντά στο υψηλότερο επίπεδο του για τον Φεβρουάριο την Παρασκευή με ώθηση από τις γεωπολιτικές εντάσεις μετά την παράταση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης αλλά και τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραπ που ανέβασαν το γεωπολιτικό θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο χρυσός σημείωσε άλμα 7,6% για τον Φεβρουάριο ενώ σήμερα στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 0,8% στα 5.230,56 δολάρια η ουγγιά και ενδοσυνεδριακά ανέβηκε σε υψηλό από τις 30 Ιανουαρίου. Τα futures του χρυσού κέρδισαν κατά 1% στα 5.247,90 δολάρια. Το ασήμι πρόσθεσε 4,8% στα 92,60 δολάρια η ουγγιά, με μηνιαίο ράλι 9,7% και η πλατίνα αναρριχήθηκε 3,4% στα 2.350,34 δολάρια η ουγγιά, ενώ το παλλάδιο απώλεσε 0,5% στα 1.775,31 δολάρια, με αμφότερα μέταλλα να έχουν θετικό πρόσημο στον μήνα.

«Υπάρχει μεγάλη νευρικότητα λόγω γεωπολιτικής, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για μια στρατιωτική επιχείρηση το Σαββατοκύριακο, οπότε οι επενδυτές στρέφονται προς ασφαλέστερες επιλογές», υπογράμμισε ο Φίλιπ Στράιμπλε, αναλυτής της Blue Line Futures, που τόνισε πως η επόμενη τιμή-στόχος για τον χρυσό είναι τα 5.450 δολάρια, με βασική στήριξη κοντά στα 5.120 δολάρια.

Οι εισαγωγές χρυσού εκ μέρους της Κίνας μέσω του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκαν κατά 68,7% τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν σημείωσαν πρόοδο στις συνομιλίες για τα πυρηνικά την Πέμπτη, αλλά δεν επετεύχθη κάποια σημαντική πρόοδος που θα μπορούσε να αποτρέψει πιθανή επίθεση των ΗΠΑ. Εντωμεταξύ, το 10ετές ομόλογο των ΗΠΑ υποχώρησε σε χαμηλό τριών μηνών.

