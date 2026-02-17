Το Ιράν κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ - Απειλεί να βυθίσει το αεροπλανοφόρο Lincoln ο Χαμενεΐ

Τα στενά είναι ζωτικής σημασίας διαδρομή για εξαγωγές πετρελαίου που συνδέει τους μεγαλύτερους πετρελαιοπαραγωγούς του Κόλπου, όπως Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ιράκ και ΗΑΕ.

Τμήματα των Στενών του Ορμούζ θα κλείσουν για λίγες ώρες σήμερα για «προληπτικούς λόγους» ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, μετέδωσε το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης διεξάγουν στρατιωτικά γυμνάσια στον δίαυλο. Τα στενά είναι η ζωτικής σημασίας διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου που συνδέει τους μεγαλύτερους πετρελαιοπαραγωγούς του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα ΗΑΕ, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Την ίδια ώρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη πραγματοποιούν σήμερα στη Γενεύη τον δεύτερο γύρο συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, την ώρα που ο Λευκός Οίκος ενισχύει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή στέλνοντας στον Περσικό το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο και το Ιράν διεξάγει μεγάλης κλίμακας ναυτικές ασκήσεις.

Καθώς ξεκινούσαν οι συνομιλίες, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι το Ιράν εκτόξευσε πραγματικούς πυραύλους προς τα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει από τη Δευτέρα στρατιωτική ναυτική άσκηση σε θαλάσσιες οδούς που αποτελούν κρίσιμες διεθνείς εμπορικές διαδρομές, από τις οποίες διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποιούσε ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Lincoln που έχει αναπτυχθεί στον Κόλπο θα μπορούσε να βυθιστεί. «Ακούμε συνεχώς ότι (οι ΗΠΑ) έχουν στείλει ένα πολεμικό πλοίο προς το Ιράν. Ένα πολεμικό πλοίο είναι σίγουρα ένα επικίνδυνο όπλο, αλλά ακόμα πιο επικίνδυνο είναι το όπλο που μπορεί να το βυθίσει», δήλωσε ο Χαμενεΐ σε ομιλία του.

Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ θα είναι έμμεσες και θα επικεντρωθούν αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, όχι σε εσωτερικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της αιματηρής καταστολής διαδηλωτών τον περασμένο μήνα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα απειλήσει με χρήση στρατιωτικής ισχύος για να εξαναγκάσει το Ιράν να περιορίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι θα απαντήσει με δική του επίθεση, ενώ ο Τραμπ έχει επίσης απειλήσει τη χώρα για τη βίαιη καταστολή πρόσφατων πανεθνικών διαδηλώσεων. Ο πρώτος γύρος συνομιλιών στις 6 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Ομάν και ήταν έμμεσος. Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ταξίδευαν για τις συνομιλίες, ενώ ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε από τη Βουδαπέστη ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν σε συμφωνία παρά τις δυσκολίες.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, που ηγείται των διαπραγματεύσεων, συναντήθηκε στη Γενεύη με τον επικεφαλής του Διεθνή Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Χώρες του Αραβικού Κόλπου προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα περιφερειακή σύγκρουση, σε μια Μέση Ανατολή που παραμένει επιβαρυμένη από τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.