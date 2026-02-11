Πτώση στις ευρωαγορές, «έλαμψε» μόνο ο FTSE 100 - Άλμα σχεδόν 8,5% για Siemens Energy

Υποχώρησαν οι κύριες χρηματιστηριακές αγορές στην Ευρώπη την Τετάρτη, με τους επενδυτές να αναλύουν μία πληθώρα αποτελεσμάτων που δημοσιεύονται στη ζώνη του ευρώ.

Υποχώρησαν οι κύριες χρηματιστηριακές αγορές στην Ευρώπη την Τετάρτη, με τους επενδυτές να αναλύουν μία πληθώρα αποτελεσμάτων που δημοσιεύονται στη ζώνη του ευρώ, τα νέα από την πάντα σημαντική αγορά εργασίας των ΗΠΑ, αλλά να έχουν επίσης στραμμένη την προσοχή τους στη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, ο Stoxx 600 κέρδισε 0,10% στις 621,58 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να σημειώνουν μεικτά πρόσημα. O Euro Stoxx 50 υποχώρησε 0,11% στις 6.040 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημείωσε πτώση 0,43% στις 24.880 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 απώλεσε 0,18% στις 8.313 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ήταν ο μόνος δείκτης που διαφοροποιήθηκε, σημειώνοντας μίνι ράλι με άνοδο 1,14% στις 10.472 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κινήθηκε στο -0,62% στις 46.510 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 κατέγραψε πτώση 0,43% στις 18.044 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Siemens Energy σημειώνει άλμα 8,4%, καθώς τα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου της σχεδόν τριπλασιάστηκαν, αφού οι παραγγελίες-ρεκόρ αύξησαν τα περιθώρια κερδοφορίας και τις ταμειακές ροές, με ώθηση από την ισχυρή ζήτηση για ανεμογεννήτριες.

Ειδικότερα, οι παραγγελίες αυξήθηκαν στα 17,60 δισ. ευρώ στο τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο, σημειώνοντας αύξηση 34% σε συγκρίσιμη βάση, ανεβάζοντας το ανεκτέλεστο στα 146 δισ. ευρώ από 131 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Τα έσοδα σημείωσαν άνοδο 13% σε συγκρίσιμη βάση στα 9,70 δισ. ευρώ, ενώ τα EBITDA αναρριχήθηκαν στα 1,16 δισ. ευρώ από 481 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους σκαρφάλωσε στο 12% από 5,4%.

Η Dassault Systèmes σημειώνει κατακόρυφη «βουτιά» σχεδόν 21% αφού εξέδωσε αδύναμo guidance για το 2026. Μάλιστα, ανεστάλη προσωρινά η διαπραγμάτευση του τίτλος του γαλλικού γίγαντα λογισμικού που είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο του Παρισιού λόγω της βίαιης πτώσης του. Ο λόγος για το ξέφρεvo sell off ήταν η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου που έδειξαν ότι τα έσοδα της εταιρείας διολίσθησαν στα 1,68 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,1% σε σχέση με το 2024, κάτω από την πρόβλεψη για 1,74 δισ. ευρώ. Για όλο το 2025, o συνολικός τζίρος παρέμεινε αμετάβλητος στα 6,24 δισ. ευρώ, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 6,3 δισ. δολάρια.

Η μετοχή της Heineken κέρδισε 4,4% στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης αφότου ανακοίνωσε άνοδο των ετήσιων λειτουργικών κερδών της χάρη στην αύξηση τιμών και την εξοικονόμηση κόστους, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι θα περικόψει 5.000 έως 6.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς αυξάνει την παραγωγικότητα στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της. Η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο επεσήμανε πως τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν οργανικά κατά 4,4% στα 4,39 δισ. ευρώ το 2025, με το περιθώριο κέρδους να σκαρφαλώνει κατά 41 μονάδες βάσης στο 15,2%.

Επιπλέον, ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας για το 2025, με αύξηση 18% στα 4,5 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε η Commerzbank, υπερβαίνοντας τους στόχους ανάπτυξης. Συγκεκριμένα κατέγραψε καθαρά κέρδη 2,6 δισ. ευρώ παρά τα έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους 562 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα αυξήθηκαν 10% στα 12,2 δισ. ευρώ, χάρη στην άνοδο 7% των καθαρών εσόδων από προμήθειες στα 4 δισ. ευρώ και την ισχυρή απόδοση της πολωνικής θυγατρικής της mBank. Παρόλα αυτά, η μετοχή της γερμανικής τράπεζας διολίσθησε κατά 2%.

Η μετοχή της TotalEnergies κερδίζει 2,7%, μετά την ανακοίνωση ότι μειώνει σημαντικά το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της, καθώς οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου ασκούν πίεση στις μεγάλες εταιρείες ενέργειας της Ευρώπης. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της TotalEnergies μειώθηκαν κατά 13% στο τέταρτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 3,84 δισ. δολάρια, έναντι της μέσης εκτίμησης των αναλυτών για 3,81 δισ. δολάρια. Η επιχείρηση σχεδιάζει buyback 750 εκατ. δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, όταν στο δ' τρίμηνο του 2025 επαναγόρασε 1,5 δισ. δολάρια ενώ διατήρησε αμετάβλητο το τριμηνιαίο μέρισμα στα 0,85 ευρώ ανά μετοχή.