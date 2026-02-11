Υποχρεωτικά και ηλεκτρονικά θα δηλώνονται όλες οι προβλέψεις του Εργασιακού νόμου για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τις fast track προσλήψεις, καθώς και το 13ωρο.

Σε πλήρη λειτουργία τίθεται από την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», το οποίο αντικαθιστά -13 χρόνια μετά- το «ΕΡΓΑΝΗ Ι», διευκολύνοντας περαιτέρω τη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της δραστικής μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και της ελάφρυνσης του διοικητικού τους βάρους.

Με το νέο σύστημα θα πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά όλες οι προβλέψεις του πρόσφατου εργασιακού νόμου που έχουν να κάνουν με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τις fast track προσλήψεις για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, καθώς και το 13ωρο.

«Μέσω του νέου συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ απλοποιούνται οι διαδικασίες, ενισχύεται περαιτέρω η προστασία των εργαζομένων ενώ διευκολύνονται οι επιχειρήσεις καθώς επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας. Παράλληλα ενισχύεται η διαφάνεια καθιστώντας την αγορά εργασίας πιο δίκαιη για όλους», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Μέσω του Εργάνη ΙΙ, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας μπορεί πλέον να γίνεται σε εβδομαδιαία, μηνιαία ή ακόμη και ετήσια βάση, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης συλλογικής ή ατομικής συμφωνίας με τον εργαζόμενο και με υποχρεωτική ψηφιακή δήλωση όλων των σχετικών στοιχείων.

Ειδικότερα, οι εργοδότες καλούνται να δηλώνουν στο σύστημα το είδος της διευθέτησης, την περίοδο αναφοράς – η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της μίας εβδομάδας, ούτε μεγαλύτερη του ενός έτους – καθώς και την περίοδο αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης. Μετά τη δήλωση της διευθέτησης, καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, η οποία πρέπει να είναι απολύτως συμβατή με τη συμφωνημένη κατανομή του χρόνου.

Πιο συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις μεταβολών στοιχείων της εργασιακής σχέσης σχετιζόμενων με τον χρόνο εργασίας, όπως οι συμβατικές εβδομαδιαίες ώρες πλήρους απασχόλησης, η εβδομαδιαία απασχόληση, το διάλειμμα και η ευέλικτη προσέλευση, που -στο πλαίσιο της προηγούμενης δομής του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αποτυπώνονταν στην μη υφιστάμενη πλέον «Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης – Οργάνωση Χρόνου Εργασίας», οι εργοδότες υποχρεούνται, πριν την πραγματοποίηση της μεταβολής, να υποβάλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ την «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ».

Στο πλαίσιο της δήλωσης, οι εργοδότες καλούνται να επιλέξουν την τιμή «Αλλαγές Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας» από τους «ΤΥΠΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ» της ενότητας «Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ» και να τροποποιήσουν τα αντίστοιχα πεδία που περιλαμβάνονται στην εν λόγω ενότητα.

Ειδικότερα, στην περίπτωση ένταξης στην ψηφιακή κάρτα, οι εργοδότες καλούνται να επιλέξουν από τους «ΤΥΠΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ» την τιμή «Ένταξη στην Ψηφιακή Κάρτα» και να συμπληρώσουν με την τιμή «Ναι»το υποχρεωτικό πεδίο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ».

Τέλος, στην περίπτωση έναρξης ή πρόωρης λήξης εφαρμογής συστήματος διευθέτησης χρόνου εργασίας, οι εργοδότες καλούνται να επιλέξουν από τους «ΤΥΠΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ» την τιμή «Διευθέτηση του χρόνου εργασίας» και αντίστοιχα να συμπληρώσουν, κατά περίπτωση, το πεδίο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» με μία εκ των τιμών «Όχι», «Ναι – Ατομική Σύμβαση», «Ναι –Συλλογική Συμφωνία».

Σε περίπτωση επιλογής κάποιας εκ των δύο τελευταίων τιμών, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα πεδία «ΕΙΔΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ»,«ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ» και «ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΩΣ». Στο πεδίο «ΕΙΔΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται μια συνοπτική περιγραφή του συστήματος διευθέτησης που έχει επιλεγεί με συγκεκριμένη αναφορά στην περίοδο αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης. π.χ. τέσσερα 10ωρα ή περίοδος αναφοράς 6 μηνών με 3 μήνες 10 ώρες ημερησίως (αυξημένη απασχόληση) και 3 μήνες 6 ώρες ημερησίως (μειωμένη απασχόληση).

Διευκρινίζεται ότι η έναρξη εφαρμογής συστήματος διευθέτησης χρόνου εργασίας θα πρέπει απαραιτήτως να ακολουθείται από τις αντίστοιχες Δηλώσεις Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας.

Υπερωρίες - Άδειες - Μεταβολή μισθού

Στο νέο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ αντικαταστάθηκαν οι δηλώσεις Ε8 με ενσωμάτωση στις Δηλώσεις Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας (ΨΟΧΕ).

Έχουν δημιουργηθεί νέες ειδικές δηλώσεις ημερήσιας δήλωσης υπερωριών μέσα στην Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας.

• Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Υπερωρίες (Προαναγγελία)

• Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Υπερωρίες – Απολογιστικό

• Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Υπερωρίες –Οδηγοί.

Εξάλλου καταργήθηκαν οι Δηλώσεις Ε11 Γνωστοποίησης Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας, με ταυτόχρονη αλλαγή των δηλώσεων Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, Άδειες με προσθήκη ανά ημέρα, Κανονικής Άδειας Έτους Αναφοράς και Δικαιούμενες Μέρες. Μεταβατικά, οι άδειες του έτους 2025 θα συνεχίσουν να δηλώνονται με την υφιστάμενη διαδικασία (Ε11).

Το νέο σύστημα ενεργοποιεί και τις υπόλοιπες βασικές ρυθμίσεις του νόμου, όπως τις fast-track προσλήψεις και αποχωρήσεις, τις άμεσες ψηφιακές μεταβολές ωραρίων και μισθών, αλλά και τις ειδικές ρυθμίσεις για απασχόληση την έκτη ημέρα της εβδομάδας, όπου προβλέπεται.

Κάθε εργοδότης, ο οποίος προσλαμβάνει εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούται πριν την έναρξη της εργασίας να υποβάλει την «ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», που αντικαθιστά το μη υφιστάμενο πλέον έντυπο «Ε3 - Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης» και περιλαμβάνει ιδίως τους ουσιώδεις όρους εργασίας (άρθρο 73 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου). Στο πλαίσιο της ψηφιακής δήλωσης, ο εργοδότης καλείται - μεταξύ των άλλων- να συμπληρώσει (κατ΄ελάχιστο) το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ενότητας «Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

Στην περίπτωση που εργοδότης και εργαζόμενος συμφωνούν σε αύξηση του καταβαλλόμενου μισθού, ο εργοδότης καλείται να επιλέξει από τους «ΤΥΠΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ» την τιμή «Μεταβολή αποδοχών κατόπιν συμφωνίας» και στη συνέχεια να τροποποιήσει τα προσυμπληρωμένα από την «ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» πεδία «ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ» και «ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ».

Για την ολοκλήρωση υποβολής της «ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ», απαιτείται η ψηφιακή αποδοχή της από τον εργαζόμενο μέσω της εφαρμογής «MyErgani» ή η επισύναψη του αρχείου της ψηφιακής δήλωσης που θα φέρει (i) ιδιόχειρη υπογραφή εργαζόμενου, είτε (ii) εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή εργαζόμενου, είτε (iii) υπογραφή με ψηφιακή βεβαίωση του εργαζομένου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης» (gov.gr).

Πως θα λειτουργήσει το νέο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Το νέο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ξεκίνησε να λειτουργεί δοκιμαστικά τον Απρίλιο του 2025, ενώ τον Δεκέμβριο του 2025 ενσωματώθηκαν σε αυτό και οι προβλέψεις του νόμου «Δίκαιη Εργασία για Όλους», δύο μόλις μήνες μετά την ψήφισή τους. Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», θα αντικαταστήσει πλήρως το «ΕΡΓΑΝΗ Ι», το οποίο θα διακόψει πλήρως τη λειτουργία του.

Το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» είναι μια νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική, με σύγχρονο περιβάλλον χρήσης στα πρότυπα του gov.gr, η οποία ενσωματώνει τόσο τις προβλέψεις του ν.5053/2023 όσο και τις απλουστεύσεις και καταργήσεις εντύπων που εισάγει ο νέος νόμος 5239/2025 «Δίκαιη Εργασία για Όλους» που ψηφίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο.

Το νέο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ⁠παρακολουθεί όλες τις μορφές απασχόλησης για την πλήρη εποπτεία της αγοράς εργασίας, απλουστεύει διαδικασίες και καταργεί έντυπα (1 αντί για 4 έντυπα για πρόσληψη, ετήσιος πίνακας προσωπικού, στοιχεία που καταγράφονται πλέον ψηφιακά σε πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, χωρίς την χρονοβόρα υποχρέωση ανάρτησης).

Αναλυτικά, τα οφέλη που θα προσφέρει το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» στη λειτουργία των επιχειρήσεων:

Μείωση Γραφειοκρατίας

• Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής εντύπων (π.χ. Ε4 Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού, Ε9 για μερική απασχόληση κ.ά.)

• Νέες δυνατότητες τροποποίησης υποβληθεισών δηλώσεων.

Απλούστευση Διαδικασιών

• Ενιαία διαδικασία παρακολούθησης όλων των τύπων εργασιακών σχέσεων και των μεταβολών τους (π.χ. δανειζόμενοι εργαζόμενοι)

• Καταγραφή των συνολικών ωρών εργασίας εβδομαδιαίως για όλες τις εργασιακές σχέσεις, για εργαζόμενους με παράλληλη απασχόληση

• Διάθεση «Μηνιαίας Εργασιακής Κατάστασης» ανά σχέση εργασίας

Νέα Ψηφιακά Εργαλεία

• Αναμορφωμένο περιβάλλον πλοήγησης στα πρότυπα του gov.gr

• Νέο καθοδηγητικό περιβάλλον δηλώσεων ανάλογα με το είδος και τον τύπο της απασχόλησης

• Δυνατότητα διαλειτουργικότητας με συστήματα διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας για το σύνολο των διαδικασιών

Επιπλέον το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» προσφέρει στους εργαζόμενους μέσω του αναβαθμισμένου myErgani app από το κινητό τους και της πλατφόρμας myErgani.gov.gr:

• Άμεση ενημέρωση και δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο όλων των στοιχείων της εργασιακής τους σχέσης

• Δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης των ουσιωδών όρων εργασίας.

Από την αναβάθμιση του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» επωφελείται όμως και η Δημόσια Διοίκηση καθώς:

• Αναβαθμίζεται το σύστημα και μετατρέπεται από σύστημα γεγονότων σε μητρώο

• Βελτιώνεται η παρακολούθηση της αγοράς εργασίας

• Εισάγονται νέες υπηρεσίες

• Παρέχονται σημαντικά εργαλεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας.