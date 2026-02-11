Κάρνεϊ για μακελειό σε σχολείο στη Βρετανική Κολομβία: Θα το ξεπεράσουμε αυτό

Ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι διέταξε οι σημαίες σε όλα τα κυβερνητικά κτίρια να κυματίζουν μεσίστιες για τις επόμενες επτά ημέρες.

Εμφανώς συγκινημένος ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ υποσχέθηκε σήμερα στους Καναδούς ότι η χώρα θα ξεπεράσει τη «φρικτή», όπως τη χαρακτήρισε, μαζική ένοπλη επίθεση σε σχολείο που σημειώθηκε χθες σε μια μικρή πόλη στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας.

«Ο Καναδάς πενθεί», δήλωσε ο Κάρνεϊ τονίζοντας ότι ο ομοσπονδιακός υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Γκάρι Αναντασανγκαρί βρισκόταν καθ' οδόν προς την κοινότητα της Τάμπλερ Ριτζ, όπου τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια από τις χειρότερες μαζικές δολοφονίες στην πρόσφατη ιστορία του Καναδά.

«Θα το ξεπεράσουμε αυτό. Θα μάθουμε από αυτό», δήλωσε ο Κάρνεϊ σε δημοσιογράφους, έτοιμος να δακρύσει.

«Αλλά αυτή τη στιγμή, είναι η ώρα να έρθουμε κοντά, όπως κάνουν πάντα οι Καναδοί σε αυτές τις καταστάσεις, σε αυτές τις φρικτές καταστάσεις, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, να πενθούμε μαζί και να ωριμάζουμε μαζί».

Ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι διέταξε οι σημαίες σε όλα τα κυβερνητικά κτίρια να κυματίζουν μεσίστιες για τις επόμενες επτά ημέρες.

Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο δράστης, σκοτώθηκαν αφού ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε μια οικία σε μια μικρή πόλη του δυτικού Καναδά χθες Τρίτη, ένα περιστατικό στο οποίο τραυματίστηκαν ακόμη περίπου 30 άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα σχεδόν καμία πληροφορία για τον δράστη του μακελειού στην πόλη Τάμπλερ Ριτζ, πέρα από το γεγονός ότι περιγράφεται ως μία γυναίκα – πιθανόν μια ασυνήθιστη εξέλιξη καθώς τέτοιου είδους μαζικές επιθέσεις διαπράττονται συνήθως από άνδρες.

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πόσα από τα θύματα είναι ανήλικοι. Στο σχολείο αυτό της Τάμπλερ Ριτζ φοιτούν 160 μαθητές από την α’ γυμνασίου ως τη γ’ λυκείου, ηλικίας από 12 ως 18 ετών, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Συνολικά άλλοι 27 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων δύο σοβαρά, ανακοίνωσε η βασιλική χωροφυλακή του Καναδά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ