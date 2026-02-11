Ζελένσκι: Στις 24 Φεβρουαρίου θα ανακοινώσει σχέδια για προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα για ειρηνευτική συμφωνία

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι εκλογές και το δημοψήφισμα για την έγκριση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία -που θα ανακοίνωσε ο Ζελένσκι υπό την πίεση των ΗΠΑ- θα διεξαχθούν έως τις 15 Μαΐου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σκοπεύει στις 24 Φεβρουαρίου -κατά την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής- να ανακοινώσει σχέδια για προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα, αναφέρουν σήμερα οι Financial Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι εκλογές και το δημοψήφισμα για την έγκριση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία -που θα ανακοίνωσε ο Ζελένσκι υπό την πίεση των ΗΠΑ- θα διεξαχθούν έως τις 15 Μαΐου.

Η βρετανική εφημερίδα επικαλέστηκε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που εμπλέκονται στους σχεδιασμούς, οι οποίοι ανέφεραν ότι η Ουκρανία έχει αρχίσει να σχεδιάζει τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών παράλληλα με δημοψήφισμα για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Με άλλη πηγή χαρακτήρισε στο Reuters αυτό το χρονοδιάγραμμα μη ρεαλιστικό. Ερωτηθείσα για το άρθρο των FT, η πηγή στο πρακτορείο ειδήσεων εξέφρασε επιφυλάξεις, λέγοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν μπορεί να προκηρύξει εκλογές και δημοψήφισμα χωρίς πρώτα να συμφωνήσει στους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Το Κίεβο θέλει εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και τους Δυτικούς συμμάχους πριν από την επίτευξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας και θα χρειαζόταν να εφαρμοστεί μια εκεχειρία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

«Οι Ρώσοι δεν συμφωνούν σε μια συμφωνία και δεν λαμβάνουν μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου, οπότε πώς θα μπορούσαν να υπάρξουν... βήματα για τη διεξαγωγή εκλογών;» διερωτήθηκε η πηγή στο Reuters.

Η ουκρανική προεδρία δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό του ρεπορτάζ των Financial Times.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει ήδη αναθέσει στο κοινοβούλιο την προετοιμασία των απαραίτητων νομικών αλλαγών για διεξαγωγή εκλογών εν καιρώ πολέμου. Ουκρανοί βουλευτές και ειδικοί έχουν ξεκινήσει μια ομάδα εργασίας για να συντάξουν προτάσεις για νομικές αλλαγές που απαιτούνται για τη διεξαγωγή εκλογών, σύμφωνα με τους FT.

Την περασμένη εβδομάδα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε επίσης πιέσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου έως τον Ιούνιο.

Το Κίεβο έχει μέχρι στιγμής επισημάνει ότι οι εκλογές δεν μπορούν να διεξαχθούν λόγω του στρατιωτικού νόμου που παραμένει σε ισχύ από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Επιπλέον, τονίζει ότι η διοργάνωση οποιασδήποτε ψηφοφορίες υπό ρωσικές επιθέσεις, με εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες στο μέτωπο και εκατομμύρια πρόσφυγες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, δεν είναι κάτι εφικτό.

Η διοργάνωση εκλογών το συντομότερο δυνατό αποτελεί μέρος ενός ειρηνευτικού πλαισίου 20 σημείων για την ολοκλήρωση του οποίου εργάζονται Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές.

Οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, δεν έχουν καταφέρει να επιλύσουν τις διαφορές σχετικά με την ανατολική επαρχία Ντονμπάς της Ουκρανίας, αναφέρουν πηγές, και η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις, συχνά σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις εν μέσω ενός σφοδρού χειμώνα.

Η Ρωσία απαιτεί τον έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς στο πλαίσιο οποιασδήποτε μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Ουκρανία, η οποία εξακολουθεί να ελέγχει πάνω από 5.180 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Ντονμπάς, αποκλείει αυτό το αίτημα, αλλά Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει την προθυμία τους να διερευνήσουν λύσεις όπως η δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ή ελεύθερων συναλλαγών ζώνης.

Ο Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι, με τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ να πλησιάζουν, η Ουάσινγκτον θέλει να βρεθεί μια λύση για τον τερματισμό του πολέμου έως τον Ιούνιο.

Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι, βάσει του πλαισίου που συζητείται από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία, το Κίεβο θα διεξαγάγει δημοψήφισμα για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία παράλληλα με προεδρικές εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ