Ζελένσκι για εκλογές στην Ουκρανία: «Είναι πολύ εύκολο να γίνουν: Εφαρμόστε μια εκεχειρία με την Ρωσία»

Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
O πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα πως η χώρα του δεν θα διοργανώσει εκλογές παρά μόνο μετά την εφαρμογή μιας εκεχειρίας με τη Μόσχα.

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως η χώρα του δεν θα διοργανώσει εκλογές παρά μόνο μετά την εφαρμογή μιας εκεχειρίας με τη Μόσχα και την εξασφάλιση «εγγυήσεων ασφαλείας», αντιδρώντας σε πληροφορίες που έλεγαν πως το Κίεβο σκοπεύει να ανακοινώσει σύντομα τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών και ενός δημοψηφίσματος για μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

«Θα περάσουμε στις εκλογές όταν όλες οι αναγκαίες εγγυήσεις ασφαλείας τεθούν σε ισχύ», υπογράμμισε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου.

«Είναι πολύ εύκολο να γίνει: εφαρμόστε μια εκεχειρία και θα υπάρξουν εκλογές», συμπλήρωσε.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης πως η Ευρώπη και οι ΗΠΑ θα πρέπει να εργαστούν σε μια κοινή διαπραγματευτική γραμμή με τη Μόσχα, ενώ ανέφερε πως μίλησε με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τον ενημέρωσε σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψη ενός συμβούλου του στη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

