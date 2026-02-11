Το γερμανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κατέγραψε καθαρά κέρδη 2,6 δισ. ευρώ παρά τα έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους 562 εκατ. ευρώ.

Ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας για το 2025, με αύξηση 18% στα 4,5 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Commerbank, υπερβαίνοντας τους στόχους ανάπτυξης. Η γερμανική τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη 2,6 δισ. ευρώ παρά τα έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους 562 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα αυξήθηκαν 10% στα 12,2 δισ. ευρώ, χάρη στην άνοδο 7% των καθαρών εσόδων από προμήθειες στα 4 δισ. ευρώ και την ισχυρή απόδοση της πολωνικής θυγατρικής της mBank.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν σχετικά σταθερά στα 8,2 δισ. ευρώ, παρά τα χαμηλότερα επιτόκια. Το χαρτοφυλάκιο δανείων της τράπεζας αυξήθηκε 10% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. «Όχι μόνο έχουμε επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους ανάπτυξης για το 2025, αλλά τους έχουμε ξεπεράσει σε πολλούς τομείς. Επιπλέον, η τιμή της μετοχής μας έχει υπερδιπλασιαστεί. Αυτό αποδεικνύει ότι η Commerzbank λειτουργεί σε διαφορετικό επίπεδο σήμερα», υπογράμμισε η Διευθύνουσα Σύμβουλος, Μπετίνα Ορλόπ.

Με βάση τα ισχυρά αποτελέσματα, η Commerzbank σχεδιάζει να επιστρέψει περίπου 2,7 δισ. ευρώ στους μετόχους για το 2025, σχεδόν 1 δισ. ευρώ περισσότερα από ό,τι το προηγούμενο έτος. Ειδικότερα, καταβάλλει ένα σημαντικά αυξημένο μέρισμα ύψους 1,10 ευρώ ανά μετοχή (από 0,65 ευρώ το 2024) ενώ προχωρά σε δύο buybacks συνολικού ύψους 1,54 δισ. ευρώ.

Για το 2026, η Commerzbank αναμένει να επιτύχει καθαρά κέρδη πάνω από τον αρχικό στόχο των 3,2 δισ. ευρώ, προβλέποντας καθαρά έσοδα από τόκους σε περίπου 8,5 δισ. ευρώ και ανάπτυξη 7% στις καθαρές προμήθειες. Το γερμανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στοχεύει σε λόγο κόστους-εσοδών περίπου 54%, 2 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον αρχικό στόχο της του 56%.