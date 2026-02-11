Ειδήσεις | Διεθνή

Συρία: Οι αμερικανικές δυνάμεις εκκένωσαν τη βάση Αλ Τανφ

Οι αμερικανικές δυνάμεις εκκένωσαν τη στρατιωτική βάση Αλ Τανφ στην ανατολική Συρία και οι στρατιώτες που στάθμευαν εκεί μεταφέρθηκαν στην Ιορδανία, ανέφεραν δύο πηγές που έχουν γνώση αυτής της επιχείρησης.

Η βάση Αλ Τανφ βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, στο τριεθνές Συρίας-Ιορδανίας-Ιράκ. Ιδρύθηκε το 2014 ως βασικός κόμβος για τις επιχειρήσεις του διεθνούς συνασπισμού που μαχόταν το Ισλαμικό Κράτος, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

