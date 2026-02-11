TotalEnergies: Πτώση 13% στα καθαρά κέρδη το δ' τρίμηνο - «Ψαλιδίζει» το buyback

«Η προσφορά πετρελαίου παραμένει άφθονη, επομένως η αγορά παρουσιάζει μάλλον πτωτική τάση», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος Πατρίκ Πουγιάν.

Σημαντικά μειώνει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της η TotalEnergies, καθώς οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου ασκούν πίεση στις μεγάλες εταιρείες ενέργειας της Ευρώπης. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της TotalEnergies μειώθηκαν κατά 13% στο τέταρτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 3,84 δισ. δολάρια, έναντι της μέσης εκτίμησης των αναλυτών για 3,81 δισ. δολάρια.

Η επιχείρηση σχεδιάζει buyback 750 εκατ. δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, όταν στο δ' τρίμηνο του 2025 επαναγόρασε 1,5 δισ. δολάρια ενώ διατήρησε αμετάβλητο το τριμηνιαίο μέρισμα στα 0,85 ευρώ ανά μετοχή. Το buyback των 750 εκατ. δολαρίων συγκρίνεται με ρυθμό 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα πρώτα τρία τρίμηνα του περασμένου έτους. Η TotalEnergies θα επιδιώξει να επαναγοράσει μετοχές 3 έως 6 δισ. δολαρίων φέτος, από 2 δισ. δολάρια .τα πρώτα 3 τρίμηνα του 2025.

Ενώ οι ισχυρές πετρελαϊκές εξακολουθούν να αποκομίζουν μεγάλα κέρδη, οι ταμειακές ροές - ιδιαίτερα στην Ευρώπη - έχουν συρρικνωθεί από την περσινή πτώση των τιμών του αργού κατά 18%. Σύμφωνα με το Bloomberg, υπάρχουν επίσης εκτεταμένες προβλέψεις για υπερπροσφορά στην αγορά φέτος, καθώς η παραγωγή αυξάνεται τόσο εντός όσο και εκτός ΟΠΕΚ.

«Η προσφορά πετρελαίου παραμένει άφθονη, επομένως η αγορά παρουσιάζει μάλλον πτωτική τάση», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος Πατρίκ Πουγιάν, προσθέτοντας ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας προκαλούν συσσώρευση αργού πετρελαίου στη θάλασσα. Ενώ οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αύξησαν πρόσφατα το κόστος του «μαύρου χρυσού», οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες αγωνίζονται να περιορίσουν το αυξανόμενο χρέος, κάνοντας ό,τι μπορούν να πληρώσουν στους μετόχους.