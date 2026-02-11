Υπερδιπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη α' τριμήνου της Siemens Energy

Ο γερμανικός κατασκευαστής ενεργειακού εξοπλισμού ανακοίνωσε παραγγελίες-ρεκόρ πρώτου τριμήνου και διπλασιασμό των περιθωρίων κέρδους.

Σχεδόν τριπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου της Siemens Energy, καθώς οι παραγγελίες-ρεκόρ αύξησαν τα περιθώρια κερδοφορίας και τις ταμειακές ροές, με ώθηση από την ισχυρή ζήτηση για ανεμογεννήτριες.

Ειδικότερα, οι παραγγελίες αυξήθηκαν στα 17,60 δισ. ευρώ στο τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο, σημειώνοντας αύξηση 34% σε συγκρίσιμη βάση, ανεβάζοντας το ανεκτέλεστο στα 146 δισ. ευρώ από 131 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα έσοδα σημείωσαν άνοδο 13% σε συγκρίσιμη βάση στα 9,70 δισ. ευρώ, ενώ τα EBITDA αναρριχήθηκαν στα 1,16 δισ. ευρώ από 481 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους σκαρφάλωσε στο 12% από 5,4%.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές σχεδόν διπλασιάστηκαν στα 2,90 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 1,53 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, με τα καθαρά κέρδη να εκτινάσσονται στα 746 εκατ. ευρώ από 252 εκατομμύρια ευρώ.

Η Siemens Energy επιβεβαίωσε το guidance της για το σύνολο του 2026 αναμένοντας αύξηση εσόδων από 11% έως 13% στο έτος και περιθώρια κέρδους από 9% έως 11% με ελεύθερες ταμειακές ροές από 4 δισ. έως 5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, σκοπεύει να ξεκινήσει επαναγορά μετοχών το δεύτερο τρίμηνο και πρότεινε μέρισμα 0,70 ευρώ ανά μετοχή ενώ επεσήμανε ότι η ισχυρή δυναμική παραγγελιών σε εξοπλισμό φυσικού αερίου και δικτύων, υποστηρίζει το forecast για μεσοπρόθεσμους στόχους της έως το 2028.