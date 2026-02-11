Hellenic Train: Βλάβη σε συρμό του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου - Ασφαλείς στο Διακοπτό οι 77 επιβάτες

Ολοκληρώθηκε η μετεπιβίβαση των 77 επιβατών, που επέβαιναν στην αμαξοστοιχία του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου, η οποία και ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης.

Η μετεπιβίβαση στον εφεδρικό συρμό έγινε με τη συνδρομή και επίβλεψη της ΕΜΑΚ, ο οποίος επέστρεψε με ασφάλεια στο Διακοπτό στις 17:13 σύμφωνα με την Hellenic Train.

Εκεί, λεωφορείο της Hellenic Train ανέμενε για την εξυπηρέτηση όσων επιβατών επιθυμούσαν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, τον αρχικό προορισμό του δρομολογίου, προσφέροντας νερά και αναψυκτικά.

Με απόφαση της διοίκησης της Hellenic Train, το αντίτιμο του εισιτηρίου, κατ' εξαίρεσιν των κανονισμών, θα επιστραφεί στο 100% στους 77 επιβάτες της αμαξοστοιχίας.

