Heineken: Στα 4,39 δισ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη το 2025 με +4,4% - Έρχονται έως 6.000 απολύσεις

Τα καθαρά έσοδα σημείωσαν άνοδο οργανικά κατά 1,6% στα 28,89 δισ. ευρώ, ενώ ο συνολικός όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 1,2% σε ετήσια βάση.

Άνοδο των ετήσιων λειτουργικών κερδών της χάρη στην αύξηση τιμών και την εξοικονόμηση κόστους, ανακοίνωσε η Heineken γνωστοποιώντας παράλληλα δήλωσε ότι θα περικόψει 5.000 έως 6.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς αυξάνει την παραγωγικότητα στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της.

Η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο επεσήμανε πως τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν οργανικά κατά 4,4% στα 4,39 δισ. ευρώ το 2025, με το περιθώριο κέρδους να σκαρφαλώνει κατά 41 μονάδες βάσης στο 15,2%.

Η Heineken δήλωσε ότι εξοικονόμησε πάνω από 500 εκατ. ευρώ το 2025, συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση επενδύσεων σε brands και στην επέκταση των περιθωρίων κερδοφορίας της.

Στο πλαίσιο του σχεδίου «EverGreen 2030», η ζυθοποιία θα απλοποιήσει το λειτουργικό της μοντέλο, θα βελτιστοποιήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού και θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της.

Συνολικά, αυτά τα μέτρα αναμένεται να μειώσουν το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό της κατά περίπου 5.000 έως 6.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ για το 2026, η Heineken προβλέπει αύξηση των λειτουργικών κερδών από 2% έως 6%, εάν οι συνθήκες στην αγορά και η συμπεριφορά των καταναλωτών παραμείνουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες.