ΧΑ: Coca-Cola και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έβαλαν «πλάτη» στον Γενικό Δείκτη

Αμετάβλητος ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, καθώς το αγοραστικό ενδιαφέρον σε μη τραπεζικά blue chips αντιστάθμισε τις πιέσεις στις τράπεζες.

Αμετάβλητος, αν και με θετικό πρόσημο, έκλεισε την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, καθώς το αγοραστικό ενδιαφέρον σε μη τραπεζικά blue chips αντιστάθμισε τις πιέσεις στις τράπεζες.

Οι συναλλαγές ξεκίνησαν στο «κόκκινο», με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών έως και άνω του 1% στις 2.319 μονάδες, με τον τραπεζικό δείκτη να διολισθαίνει περί του 2,2% και με τις πιέσεις να διαχέονται στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό και στο σύνολο σχεδόν των τίτλων της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Κόντρα στο ρεύμα και μόνιμα σε θετικό έδαφος, προσφέροντας στήριξη στον ΓΔ, κινήθηκε η μετοχή της Coca-Cola HBC, που «έγραψε» νέα υψηλά στα 53,30 ευρώ πριν κλείσει στα 53,20 ευρώ με άνοδο 4,42%. Η μετοχή, μετά τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εισηγμένη, έχει πραγματοποιήσει ένα διήμερο ράλι της τάξης του 8,3%, ενώ η κεφαλαιοποίηση κινείται πλέον οριακά κάτω των 20 δισ. ευρώ.

Μόνιμα ανοδικά κινήθηκε και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακά κέρδη έως και άνω του 4%, για να κλείσει τελικά με άνοδο 3,66% στα 36,84 ευρώ.

Χαρακτηριστική η διακύμανση και σε μια σειρά άλλων blue chips, που κατάφεραν να αλλάξουν πρόσημο και να ολοκληρώσουν στα υψηλά ημέρας ή πολύ κοντά σε αυτά. Ενδεικτικά, η Cenergy βρέθηκε από τον -1,23% στο +1,54%, ο ΟΤΕ από το -0,73% στο +1,52%, η ΔΕΗ από το -1,33% στο +1,28%, ο τίτλος της Τιτάν από το -1,78% στο +1,78%, ενώ η ElvalHalcor από το -1,96% κινήθηκε έως το +1,75%.

Για τον Γενικό Δείκτη η συνεδρίαση έκλεισε στις 2.345,71 μονάδες με οριακή άνοδο 0,02%. Πιο επίμονες οι πιέσεις στις τράπεζες, με τον ΔΤΡ να ολοκληρώνει στο -1,39% και τις 2.724,75 μονάδες και να περιορίζει τις απώλειές του κυρίως χάρη στην ανάκαμψη της ΕΤΕ από το -2,5%.

Στο σύνολο του ταμπλό 48 μετοχές έκλεισαν ενισχυμένες, έναντι 70 που υποχώρησαν και 32 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες, με τον τζίρο της ημέρας να διαμορφώνεται σε 323,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €20,83 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, την άνοδο των Coca-Cola HBC και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ακολούθησε η Cenergy με κέρδη 1,54% στα 19,80 ευρώ, ο ΟΤΕ με κέρδη 1,52% στα 16,65 ευρώ, η ΔΕΗ με άνοδο 1,28% στα 19,80 ευρώ και ο τίτλος της Aktor ενισχυμένος 1,24% στα 11,44 ευρώ. Σε θετικό έδαφος και οι μετοχές των Τιτάν (+0,89%), ElvalHalcor (+0,82%), Τρ. Κύπρου (+0,41%) και Jumbo (+0.39%). Οριακά ενισχυμένος ο τίτλος του ΔΑΑ (+0,09%) έκλεισε στα 25,80 ευρώ, ενώ αμετάβλητη στα 12,80 ευρώ έκλεισε η Viohalco.

Στον αντίποδα βρέθηκε η Alpha Bank με πτώση 3,69% και οι ΟΠΑΠ και ΕΥΔΑΠ με απώλειες 2,10% και 2,05% αντίστοιχα. Στα 4,05 ευρώ με απώλειες 1,79% έκλεισε η Eurobank, περί του 1,4%-1,5% υποχώρησαν οι Aegean, Τρ. Πειραιώς, Metlen και Lamda Development, ενώ ο τίτλος της Helleniq Energy ολοκλήρωσε στα 9,24 ευρώ με απώλειες 1,02%.

Σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι μετοχές των Σαράντης (-0,68%), Motor Oil (-0,55%), Optima (-0,52%) και ΕΤΕ (-0,36%).