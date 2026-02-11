Dassault Systemes: Απογοήτευσε το 4ο τρίμηνο - Η χειρότερη ημέρα στα χρονικά για τη μετοχή με -21%

Μάλιστα, ανεστάλη προσωρινά η διαπραγμάτευση του τίτλος του γαλλικού γίγαντα λογισμικού που είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο του Παρισιού λόγω της βίαιης πτώσης του.

Προς τη χειρότερη ημέρα στην ιστορία της (από τις 25 Σεπτεμβρίου 2002) βαδίζει η μετοχή της Dassault Systèmes σημειώνοντας κατακόρυφη βουτιά έως και 21% ενώ εξέδωσε αδύναμo guidance για το 2026. Μάλιστα, ανεστάλη προσωρινά η διαπραγμάτευση του τίτλος του γαλλικού γίγαντα λογισμικού που είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο του Παρισιού λόγω της βίαιης πτώσης του.

Ο λόγος για το ξέφρεvo sell off ήταν η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου που έδειξαν ότι τα έσοδα της εταιρείας διολίσθησαν στα 1,68 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,1% σε σχέση με το 2024, κάτω από την πρόβλεψη για 1,74 δισ. ευρώ. Για όλο το 2025, o συνολικός τζίρος παρέμεινε αμετάβλητος στα 6,24 δισ. ευρώ, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 6,3 δισ. δολάρια.

Σχετικά με το 2026, η εταιρεία προέβλεψε ότι τα έσοδα θα αυξηθούν 3% έως 5%, ποσοστό επίσης κατώτερο των οικονομολόγων. Το απογοητευτικό forecast ανάπτυξης είναι «χειρότερη ακόμη και από εκείνο που προβλέπουν και οι πιο απαισιόδοξοι επενδυτές με τους οποίους έχουμε μιλήσει», έγραψαν αναλυτές της JP Morgan. Η Dassault Systèmes «θα ηγηθεί του μετασχηματισμού της Βιομηχανικής Τεχνητής Νοημοσύνης» μέσω της βιομηχανικής ΑΙ που προσφέρει 3D UNIV+RSES», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος Πασκάλ Νταλόζ.

«Αυτός δεν είναι ένας βραχυπρόθεσμος στόχος. Είναι μια μακροπρόθεσμη δέσμευση για τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο οι βιομηχανίες καινοτομούν, λειτουργούν και ανταγωνίζονται. Το 2025 και το 2026, επικεντρωνόμαστε στην πειθαρχημένη εκτέλεση, ευθυγραμμίζοντας τους πόρους γύρω από τις στρατηγικές μας προτεραιότητες για να επιτύχουμε μετρήσιμο, καθοριστικό αντίκτυπο για τον κλάδο» πρόσθεσε.