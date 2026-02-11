Euroleague: Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια για το Final Four στην Αθήνα

Οι ημιτελικοί του Final Four της EuroLeague 2026 θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00 και 21:00, ενώ ο Τελικός θα αρχίσει την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00.

«Καπνός» μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά έγινε η πρώτη «φουρνιά» εισιτηρίων για το Final Four στο Telekom Center Athens, γεγονός που αποδεικνύει τη «δίψα» των οπαδών για το μπάσκετ. Η Εuroleague γνωστοποίησε πως έως τις 26 Φεβρουαρίου (και πάλι στις 11:00), θα ανοίξει η 2η φάση πώλησης για τα «μαγικά χαρτάκια» των ημιτελικών και του τελικού στην ελληνική πρωτεύουσα. Πάντως, ήδη, οι τιμές είναι από 16 έως... 40 φορές υψηλότερες σε ιστοσελίδες μεταπώλησης πριν την επίσημη έναρξη των επόμενων φάσεων διάθεσης.

Εισιτήρια Final Four: Οι επόμενες φάσεις

Ακολουθεί η τρίτη φάση πώλησης στις 17 Μαρτίου και έπεται η τέταρτη και οριστική στις 20 Απριλίου. Το επίσημο εύρος τιμών εισιτηρίων (γενική πώληση) κυμαίνεται από περίπου 399 ευρώ έως περίπου 952 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία θέσης και τη φάση.

Οι φίλαθλοι που θα εξασφαλίσουν εισιτήριο θα έχουν επίσης πρόσβαση στον τελικό του adidas NextGen EuroLeague (18:00), ο οποίος θα αντικαταστήσει τον παραδοσιακό μικρό τελικό στο Telekom Center Athens, πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague. Οι κάτοχοι εισιτηρίων που δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το F4 θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν τα εισιτήριά τους προς μεταπώληση μέσω της επίσημης πλατφόρμας fan-to-fan της EuroLeague, η οποία θα ανοίξει μετά τη δεύτερη φάση της γενικής διάθεσης.

Εισιτήρια Final Four: Έως και 40 φορές υψηλότερες οι τιμές μεταπώλησης

«Κάθε φάση πώλησης θα περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων σε διαφορετικές κατηγορίες τιμών, προσφέροντας στους φιλάθλους πολλαπλές ευκαιρίες αγοράς και διασφαλίζοντας ευρύτερη πρόσβαση στη διοργάνωση» τονίζει η Εuroleague. Σημειώνεται ότι οι φίλαθλοι που θα αγοράσουν εισιτήρια σε μία φάση πώλησης δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις επόμενες φάσεις.

Πάντως, μετά τη διάθεση των εισιτηρίων τη Δευτέρα για τους κατόχους Visa, τις αγορές όσων είχαν δικαίωμα στο pre-sale και το σημερινό sold out σε λιγότερο από... 300 δευτερόλεπτα, στη φάση της μεταπώλησης, οι τιμές για τα «μαγικά χαρτάκια» σημειώνουν ξέφρενο ράλι. Δεν υπάρχει εισιτήριο που διακινείται με... τριψήφιο κόστος και σε γνωστά sites μεταπώλησης, οι ενδεικτικές τιμές ποικίλλουν από 1.984 ευρώ μέχρι 15.862 ευρώ, ενώ ακόμη δεν έχουν γίνει καν γνωστά τα «ζευγάρια» των «4».

Υπενθυμίζεται πως αμφότεροι οι δύο «αιώνιοι», Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν δώσει το «παρών» στο F4 την τελευταία, ενώ η διεξαγωγή της ημιτελικής και τελικής φάσης σε ελληνικό γήπεδο, κρατά ακόρεστη την πείνα των φιλάθλων στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή, οι «ερυθρόλευκοι» και οι «πράσινοι» είναι εντός οκτάδας, με τους Πειραιώτες δεύτερους με σκορ 17-9 και το «τριφύλλι» όγδοο με 16-11.