Χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση Ζάκυνθος και Κεφαλονιά λόγω κακοκαιρίας

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει Ζάκυνθο και Κεφαλλονιά με αποτέλεσμα να διακοπεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση των δύο νησιών με την Κυλλήνη.

Αναλυτικότερα, δεν εκτελέστηκαν τα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 18:30 και από Πόρο προς Κυλλήνη στις 19:30. Αναμένεται να μην γίνουν τα δρομολόγια από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 20:30 και Κυλλήνη προς Πόρο στις 21:45.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ