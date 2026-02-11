Ουκρανός αξιωματούχος: «Εκλογές θα προκηρυχθούν όταν το επιτρέψει η κατάσταση ασφαλείας»

Η Ουκρανία δεν θα οργανώσει εκλογές παρά μόνο όταν το επιτρέψει η κατάσταση ασφαλείας, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος, σχολιάζοντας τις δημοσιογραφικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Κίεβο εξετάζει το ενδεχόμενο να προκηρύξει σύντομα προεδρικές εκλογές και, ταυτόχρονα, ένα δημοψήφισμα.

«Οι εκλογές πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατόν, όμως όχι πριν να το επιτρέψει η κατάσταση ασφαλείας», είπε η πηγή αυτή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η εφημερίδα Financial Times έγραψε ότι το Κίεβο, υπό την πίεση των ΗΠΑ, εξετάζει την πιθανότητα να οργανώσει προεδρικές εκλογές και ένα δημοψήφισμα για την ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, πριν από τα μέσα Μαΐου.

«Προς το παρόν, η ρωσική τρομοκρατία συνεχίζεται και τίποτα δεν υποδηλώνει ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται να τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ένας βουλευτής του κόμματος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε από την πλευρά του ότι οι πολιτικοί συμφωνούν ομόφωνα ότι ούτε εκλογές, ούτε δημοψήφισμα είναι δυνατόν να διεξαχθούν εφόσον εξακολουθεί να ισχύει ο στρατιωτικός νόμος, λόγω της ρωσικής εισβολής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ