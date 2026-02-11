Βενεζουέλα: Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας στο Καράκας για συναντήσεις με τον πετρελαϊκό τομέα

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ έφθασε σήμερα στη Βενεζουέλα για προγραμματισμένες συναντήσεις με τη μεταβατική πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες και ανώτατα στελέχη του πετρελαϊκού τομέα.

Πρόκειται για επίσκεψη του πλέον ανώτατου αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ μετά τη στρατιωτική επέμβαση της 3ης Ιανουαρίου και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. "Καλώς ήρθατε στη Βενεζουέλα" αναφέρει ένα μήνυμα της πρεσβείας των ΗΠΑ στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ, εκτιμώντας ότι "η επίσκεψη αυτή είναι σημαντική για την προώθηση του οράματος του Ντόναλντ Τραμπ για μια ευημερούσα Βενεζουέλα".

Η πρεσβεία δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία που δείχνει τον Κρις Ράιτ στο διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκετία, που εξυπηρετεί το Καράκας, μαζί με την επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής Λόρα Ντόγκου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες θα επενδύσουν "δισεκατομμύρια δολάρια" για να επανεκκινήσουν τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βενεζουέλας, η οποία έχει καταρρεύσει έπειτα από χρόνια ανεπαρκών επενδύσεων και κακοδιαχείρησης.

"Θα πουλήσουμε πολύ πετρέλαιο και εμείς θα πάρουμε ένα μέρος και αυτοί θα πάρουν πολύ, και θα τα πάνε πολύ καλά. Θα κερδίσουν περισσότερα χρήματα απ' όσα έχουν κερδίσει ποτέ, και αυτό θα είναι επωφελές για όλους μας", είχε δηλώσει.

Η Βενεζουέλα, που διαθέτει από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου του πλανήτη, μεταρρύθμισε τον περασμένο μήνα, υπό αμερικανική πίεση, τη νομοθεσία της για τους υδρογονάνθρακες ανοίγοντας τον κλάδο στον ιδιωτικό τομέα.

Την Τρίτη, η Ουάσινγκτον συνέχισε την άρση των κυρώσεων για να διευκολύνει την εκμετάλλευση του πετρελαίου της Βενεζουέλας από αμερικανικές εταιρίες, με το υπουργείο Οικονομικών να αίρει σταδιακά το εμπάργκο που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες το 2019 στο πετρέλαιο της χώρας.

Σε έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, επιτρέπονται στο εξής οι συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται "αμερικανικές οντότητες που έχουν εγκατασταθεί" εκεί σε όλη την αλυσίδα παραγωγής πετρελαίου, από την εξόρυξη έως την παράδοση, συμπεριλαμβανομένης της διύλισης και της αποθήκευσης.

Ωστόσο, μένει να πειστούν οι μεγάλοι παράγοντες του πετρελαίου να επενδύσουν παρά την πολιτική αστάθεια, τις ανησυχίες για την ασφάλεια και την προοπτική των μεγάλων δαπανών για να αποκατασταθεί το εργαλείο παραγωγής. Απαντήσεις που ο Κρις Ράιτ θα πρέπει να τους δώσει από τις συναντήσεις του στο Καράκας.

