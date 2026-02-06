Morgan Stanley για Metlen: Κρατά αμετάβλητη την τιμή-στόχο στα €64 με σύσταση overweight

Αμετάβλητη στα 64 ευρώ και σύσταση overweight διατηρεί για τη μετοχή της Metlen η Morgan Stanley, παρά την αναθεώρηση εκ μέρους της εισηγμένης των στόχων για τα EBITDA του 2025.

Όπως σχολιάζει ο οίκος, η αρνητική αυτή απόκλιση των €250 εκατ. οφείλεται σε δύο βασικές εξελίξεις. Κατά πρώτον. στις συνεχιζόμενες προκλήσεις σε έργα της M Power Projects (MPP), οι οποίες επιβαρύνουν περαιτέρω τη ζημία του α’ εξαμήνου 2025 ύψους €132 εκατ.. Μετά από νέους ελέγχους, προέκυψαν πρόσθετες υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις χρονοδιαγραμμάτων σε αυτόν τον τομέα. Η Metlen εκτιμά πλέον ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν εγκαίρως και εντός του αναθεωρημένου προϋπολογισμού.

Η δεύτερη εξέλιξη αφορά την M Renewables. Τρεις συναλλαγές σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Αυστραλία αναμενόταν να έχουν κλείσει πριν το τέλος του 2025. Ωστόσο, η συναλλαγή στο Ηνωμένο Βασίλειο ολοκληρώθηκε στις 4 Φεβρουαρίου, ενώ οι άλλες δύο παραμένουν εκκρεμείς.

Οι αναλυτές της Morgan Stanely σχολιάζουν ότι η προειδοποίηση της Metlen για τα κέρδη και οι επιπλέον ζημίες της MPP αποτελούν αρνητική έκπληξη, με βάση όσα είχε αναφέρει η εισηγμένη κατά την ανακοίνωση των αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2025. «Εκτιμούμε ότι οι ζημίες στην MPP συνδέονται κυρίως με το έργο βιοενέργειας Protos, καθώς και πιθανώς με πρόσθετα έργα. Αναμένουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της επίπτωσης στα αποτελέσματα θα έχει ταμειακό χαρακτήρα, κάτι που εξηγεί τη σταθερή εικόνα του καθαρού χρέους σε ετήσια βάση» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

«Παρότι η Metlen δεν αναμένει περαιτέρω ζημίες, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη θα συνεχίζει να αποτελεί εκκρεμότητα, έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα της MPP και δημοσιευθεί το guidance για τα EBITDA του 2026 μαζί με τα αποτελέσματα στις 31 Μαρτίου» τονίζει η Morgan Stanley. Επισημαίνει παράλληλα ότι η πρόοδος στις αποεπενδύσεις σε στοχευμένα έργα ΑΠΕ θα είναι καθοριστική για πιθανή επανατιμολόγηση της μετοχής.