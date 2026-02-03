Ισχυρές απώλειες στη Wall Street - «Βουτιά» 20% για Paypal

Δεν διατηρήθηκε το θετικό κλίμα. Οι επενδυτές φαίνεται να «ξεφορτώνονται» μετοχές που συνδέονται με την τεχνολογία.

Δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε στην αρχή της συνεδρίασης οι δείκτες στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να «ξεφορτώνονται» μετοχές που συνδέονται με την τεχνολογία.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones διολίσθησε 0,34% στις 49.240 μονάδες, ενώ νωρίτερα είχε αγγίξει νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ με+0,5% στις 49.653 μονάδες. Ο διευρυμένος S&P 500 έχασε 0,84% και ανήλθε στις 6.917 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε πτώση 1,43% στις 23.255 μονάδες.

Μερικά από τα μεγαλύτερα «ονόματα» του τεχνολογικού κλάδου βρέθηκαν στο «κόκκινο» συμπεριλαμβανομένων των Microsoft και Meta που αποδυναμώθηκαν 2,88% και 2,08% αντίστοιχα. Χαμηλότερα κινήθηκε και η μετοχή της Apple ενώ πτώση 2,84% σημείωσε η Nvidia.

Στον αντίποδα, η μετοχή της εταιρείας αμυντικού λογισμικού Palantir έκανε άλμα 6,85%, καθώς τα αποτελέσματα για το δ' τρίμηνο ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street. Ειδικότερα, τα έσοδα της Palantir ανήλθαν σε 1,41 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 70% σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, η μετοχή της εταιρείας κατασκευής ρομπότ Teradyne ισχυροποιήθηκε κατά 13,4% αφότου ανακοίνωσε αισιόδοξες προβλέψεις για το α' τρίμηνο του 2026.

Αυξημένα και πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών ήταν τα τριμηνιαία κέρδη και έσοδα που ανακοίνωσε η PepsiCo την Τρίτη, λόγω της ισχυρής ζήτησης για τα αναψυκτικά της στις διεθνείς αγορές, καθώς και από την ενίσχυση των ποτών χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη στις ΗΠΑ. Η μετοχή της κέρδισε 4,95%.

Στον κλάδο της υγείας, η μετοχή της Merck ενισχύθηκε 2,18% αφότου ξεπέρασε τις προσδοκίες στα αποτελέσματα τριμήνου λόγω της ενισχυμένης ζήτησης για το προϊόν ανοσοθεραπείας κατά του καρκίνου Keytruda που παράγει και ορισμένα άλλα προϊόντα της.

Αντίθετα, «βουτιά» 20,31% έκανε η μετοχή της Paypal, καθώς τα αποτελέσματά της για το τέταρτο τρίμηνο ήταν χαμηλότερα των εκτιμήσεων, ενώ οι προβλέψεις για το 2026 δεν φαίνεται να εντυπωσίασαν τους αναλυτές.

Στα επιχειρηματικά, ο Josh D’Amaro, μέχρι σήμερα επικεφαλής του τομέα Disney Experiences, αναλαμβάνει τη θέση του CEO της Disney, διαδεχόμενος τον Bob Iger και βάζοντας τέλος σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες διαδικασίες διαδοχής στην ιστορία του αμερικανικού κολοσσού της ψυχαγωγίας.

Τέλος, η μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης στον κόσμο, Walmart, ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 1 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση με ώθηση από την άνοδο 2,42% της μετοχής της, κατατάσσοντας την σε μια κατηγορία που συνήθως βρίσκονται μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Nvidia και η Alphabet.