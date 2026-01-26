Κέρδη στη Wall Street με το βλέμμα στις Magnificent 7 και Fed

Άνοδος για τους κολοσσούς του τεχνολογικού κλάδου που αναμένεται να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους για το τρίμηνο τις επόμενες ημέρες: Apple (+2,2%), Meta (+1,3%).

Κέρδη καταγράφουν οι δείκτες της Wall Street τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια εβδομάδα γεμάτη οικονομικά αποτελέσματα που πρόκειται να δημοσιευτούν από τις "Magnificent 7", ενώ η προσοχή τους είναι παράλληλα στραμμένη στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, την πρώτη του έτους, για τη νομισματική πολιτική.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κερδίζει 0,32% στις 49.257 μονάδες και ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 ενισχύεται 0,43% στις 6.946 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Νasdaq προσθέτει 0,40% στις 23.596 μονάδες, με ώθηση από την άνοδο των κολοσσών του κλάδου που αναμένεται να δημοσιεύσουν τα οικονομικά μεγέθη τους για το τρίμηνο τις επόμενες ημέρες: Apple (+2,2%), Meta (+1,3%).

Την Παρασκευή, οι Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq σημείωσαν τη δεύτερη διαδοχική «κόκκινη» εβδομάδα τους για την τρέχουσα χρονιά μετρώντας πτώση 0,5% και 0,3% και 0,1% αντιστοίχως. Στην ημέρα, ο Dow Jones υποχώρησε 0,58% στις 49.098 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 0,03% στις 6.915 μονάδες και ο Νasdaq ενισχύθηκε 0,28% στις 23.501 μονάδες.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, η Federal Reserve αναμένεται ευρέως από τους αναλυτές να βάλει «φρένο» στον κύκλο μείωσης των επιτοκίων κατά την πρώτη συνεδρίαση του έτους για τη νομισματική πολιτική, καθώς η σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας αποκαθιστά σε ένα βαθμό τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις στο εσωτερικό της Fed, έπειτα από μήνες έντονων διαφωνιών.

Αρκετοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων κάποιοι κοντά στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, έχουν υπονοήσει ότι τα επιτόκια βρίσκονται πλέον στο «σωστό επίπεδο» -μετά από τρεις διαδοχικές μειώσεις- ώστε να αποτελούν στήριγμα για την απασχόληση, διατηρώντας παράλληλα πτωτική πίεση στον πληθωρισμό.

Η συνεδρίαση τις επόμενες δύο ημέρες δίνει στον πρόεδρο της Fed την ευκαιρία να μετατοπίσει την προσοχή των αξιωματούχων μακριά από το πολιτικό και νομικό δράμα που εκτυλίσσεται τους τελευταίους μήνες, ελέω της «κόντρας» μεταξύ του Πάουελ και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και να την επαναφέρει στον βασικό ρόλο της κεντρικής τράπεζας: τον έλεγχο του πληθωρισμού και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Στο ταμπλό, η μετοχή της CoreWeave σημειώνει άλμα σχεδόν 14% καθώς η Nvidia προχώρησε σε επένδυση επιπλέον 2 δισ. δολαρίων δολάρια στην εταιρεία, ώστε να επιταχύνει την προσπάθεια προσθήκης περισσότερων από 5 γιγαβάτ υπολογιστικής χωρητικότητας AI έως το 2030. Η Nvidia αγόρασε Class A common stocks της CoreWeave στα 87,20 δολάρια ανά μετοχή, ενώ στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία cloud υπηρεσιών θα είναι από τις πρώτες που θα αναπτύξουν τα επερχόμενα προϊόντα της μεγαλύτερης εισηγμένης στον κόσμο.

Άνω του 15% «εκτοξεύεται» και η μετοχή της USA Rare Earth, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά ξεπέρασε το +21%, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επενδύσουν 1,6 δισ. δολάρια στην εταιρεία εξόρυξης που έχει έδρα την Οκλαχόμα και θα λάβουν μερίδιο 10% στην εταιρεία, όπως αναφέρει χθεσινό δημοσίευμα των Financial Times, με το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης να επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Στα «μάκρο» της ημέρας, με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων έξι μηνών αυξήθηκαν οι παραγγελίες διαρκών αγαθών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, ενισχυμένες από τις παραγγελίες για εμπορικά αεροσκάφη και άλλα κεφαλαιουχικά αγαθά. Οι παραγγελίες διαρκών αγαθών -δηλαδή αντικειμένων που προορίζονται να διαρκέσουν τουλάχιστον τρία χρόνια- αυξήθηκαν κατά 5,3%, μετά από αναθεωρημένη πτώση 2,1% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου, η οποία καθυστέρησε λόγω του προσωρινού κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Αυτή την εβδομάδα, περισσότερες από 90 εταιρείες του S&P 500 αναμένεται να δημοσιεύσουν τις τριμηνιαίες εκθέσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των Meta και Microsoft την Τετάρτη και της Apple την Πέμπτη. Μέχρι στιγμής, η περίοδος των κερδών είναι ισχυρή, με το 76% των εταιρειών που έχουν δημοσιεύσει τα οικονομικά μεγέθη τους να ξεπερνούν τις προσδοκίες, σύμφωνα με την FactSet.