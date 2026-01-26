Σε χαμηλό 4 μηνών το δολάριο

Την πτωτική του πορεία συνεχίζει σήμερα το δολάριο, καθώς ενισχύθηκαν οι φήμες για πιθανό συντονισμό ΗΠΑ–Ιαπωνίας με στόχο τη στήριξη του γεν.

Την πτωτική του πορεία συνεχίζει σήμερα το δολάριο, καθώς ενισχύθηκαν οι φήμες για πιθανό συντονισμό ΗΠΑ–Ιαπωνίας με στόχο τη στήριξη του γεν. Το αμερικανικό νόμισμα υποχωρεί για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο, ενώ το γεν ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών.

Η αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές συναλλάγματος τροφοδοτήθηκε από ενδείξεις συντονισμένων κινήσεων Τόκιο–Ουάσινγκτον, τις οποίες οι επενδυτές ερμηνεύουν ως προετοιμασία για άμεση παρέμβαση. Όπως σημειώνουν αναλυτές, μια κοινή δράση θα ενίσχυε την αξιοπιστία των αρχών στην προσπάθεια ανάσχεσης κερδοσκοπικών πιέσεων στο γεν.

«Το σημαντικότερο μήνυμα είναι ο συντονισμός της πολιτικής», εξηγεί ο Daniel Baeza, ανώτερος αντιπρόεδρος της Frontclear. «Αν οι αγορές εκλάβουν αυτόν τον συντονισμό ως διάθεση ανοχής σε πιο χαλαρές παγκόσμιες νομισματικές συνθήκες για το δολάριο -ιδίως σε συνδυασμό με μια πιο ήπια στάση της Fed- τότε ενδέχεται να ενισχυθεί περαιτέρω η βραχυπρόθεσμη πίεση στο αμερικανικό νόμισμα».

Παράλληλα, τα αμερικανικά ομόλογα ενισχύθηκαν σε όλη την καμπύλη αποδόσεων, καθώς οι αγορές αύξησαν τα στοιχήματα για μειώσεις επιτοκίων το 2026. Η προσοχή στρέφεται στη Fed, εν μέσω σεναρίων για αλλαγή ηγεσίας, με την απόφαση του Τζερόμ Πάουελ να ανακοινώνεται την Τετάρτη.

Στο μικροσκόπιο μπαίνει και η εταιρική κερδοφορία, καθώς ξεκινά η πιο «βαριά» εβδομάδα της περιόδου αποτελεσμάτων, με τέσσερις από τις λεγόμενες Magnificent Seven τεχνολογικές εταιρείες να ανακοινώνουν μεγέθη. Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το αν οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να μεταφραστούν σε κερδοφορία.

Τέλος, ανησυχία προκαλούν και πολιτικοί κίνδυνοι στις ΗΠΑ, καθώς ενδεχόμενη κλιμάκωση αντιδράσεων για τη μεταναστευτική πολιτική θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε μερικό shutdown της κυβέρνησης. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν στρατηγικοί αναλυτές, οι εξελίξεις στην Ιαπωνία παραμένουν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για τις αγορές.