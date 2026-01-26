40 κλήσεις δέχθηκε το κέντρο της Πυροσβεστικής λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από όχημα στην περιοχή Πετρέζα στα όρια Πικερμίου και Σπάτων, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα, με αποτέλεσμα το όχημά τους να παρασυρθεί από τα νερά ρέματος.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, τα δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να τραυματιστούν. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Λίγο νωρίτερα, η τροχαία προχώρησε στην διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρέμα του Βάρδα από τα Σπάτα προς το Πικέρμι λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας η τροχαία.

Παράλληλα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί για την Αττική από το πρωί περίπου 40 κλήσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι κλήσεις αφορούν για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων κυρίως στα νότια προάστια του λεκανοπεδίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ