ΗΠΑ: Κατά 5,3% αυξήθηκαν οι παραγγελίες διαρκών αγαθών τον Νοέμβριο

ΗΠΑ: Κατά 5,3% αυξήθηκαν οι παραγγελίες διαρκών αγαθών τον Νοέμβριο
Με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων έξι μηνών αυξήθηκαν οι παραγγελίες διαρκών αγαθών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, ενισχυμένες από τις παραγγελίες για εμπορικά αεροσκάφη και άλλα κεφαλαιουχικά αγαθά.

Οι παραγγελίες διαρκών αγαθών -δηλαδή αντικειμένων που προορίζονται να διαρκέσουν τουλάχιστον τρία χρόνια- αυξήθηκαν κατά 5,3%, μετά από αναθεωρημένη πτώση 2,1% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου, η οποία καθυστέρησε λόγω του προσωρινού κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα έδειξαν επίσης ότι η αξία των παραγγελιών βασικών κεφαλαιουχικών αγαθών, ένας δείκτης επενδύσεων σε εξοπλισμό που εξαιρεί τα αεροσκάφη και τον στρατιωτικό εξοπλισμό, αυξήθηκε κατά 0,7%, περισσότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί.

