Bitcoin: «Παλεύει» να επιστρέψει πάνω από τα 88.000 δολάρια

Ισχυρές πιέσεις δέχονται αυτό το διάστημα τα κρυπτονομίσματα με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς να έχει σημειώσει απώλειες 5% την περασμένη εβδομάδα.

Η αρχή της καινούργιας βρίσκει την πτώση να διευρύνεται, με την συνολική κεφαλαιοποίηση να μειώνεται στα 2,9 τρισεκατομμύρια δολάρια με την αγορά να χαρακτηρίζεται από έλλειψη ρευστότητας. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες επικρατεί μία θετική δυναμική, επαναφέροντας την αγορά στα 2,97 τρισεκατομμύρια δολάρια λόγω της αδυναμίας του δολαρίου ΗΠΑ και των παγκόσμιων αγορών επικίνδυνων περιουσιακών στοιχείων.

Aκόμη και με αυτή την τονωτική ένεση, τα κρυπτονομίσματα παραμένουν αυτές τις μέρες μία κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που υστερεί, σε αντίθεση με τα μέταλλα που πραγματοποιούν σημαντικό ράλι και τις παγκόσμιες αγορές που συνεχίζουν ανοδικά.

Το Bitcoin υποχώρησε σήμερα κοντά στα 86.000 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, αυτή την ώρα προσπαθεί να ανακάμψει, σημειώνοντας άνοδο 1,8% στα 87.913 δολάρια, προσπαθώντας να «πιάσει» το ψυχολογικό όριο των 88.000 δολαρίων.

Τα ψηφιακά κεφάλαια κατέγραψαν εκροές 1,73 δισ. δολ. την περασμένη εβδομάδα, η μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τα μέσα Νοεμβρίου 2025, καθώς οι Αμερικανοί επενδυτές απέσυραν τα προϊόντα Bitcoin και Ethereum εν μέσω εξασθενημένων ελπίδων για μειώσεις επιτοκίων, όπως αναφέρει το CoinShares.

Αντίστοιχα, οι εκροές στα προϊόντα Bitcoin ήταν ύψους 1,09 δισ. δολ., επίσης οι μεγαλύτερες από τα μέσα του περασμένου Νοεμβρίου, δείχνοντας ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών δεν έχει ακόμη ανακάμψει μετά την κατάρρευση των τιμών τον Οκτώβριο. Τα προϊόντα Ethereum ακολούθησαν με εκροές 630 εκατ. δολ. ενώ τα επενδυτικά προϊόντα XRP είδαν επιπλέον 18,2 εκατομμύρια δολάρια να χάνονται από την αγορά.

Οι κάτοχοι Bitcoin καταγράφουν καθαρές ζημίες για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2023, σηματοδοτώντας την είσοδο του περιουσιακού στοιχείου σε μια «πρώιμη bear market». Ο κύριος λόγος για την αδυναμία του bitcoin είναι οι πωλήσεις μεγάλης κλίμακας από μακροπρόθεσμους κατόχους, σύμφωνα με την Checkonchain.

Η υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων από τράπεζες, μεγάλες εταιρείες και επενδυτικές εταιρείες δεν αποτελεί πλέον μια «προαιρετική ή περιφερειακή» διαδικασία, σημειώνει η ελεγκτική εταιρεία PwC στην έκθεσή της σχετικά με την παγκόσμια ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων για το 2026. «Η θεσμική συμμετοχή έχει ξεπεράσει το σημείο μη επιστροφής» τονίζει.