Αυτοπεποίθηση και σεβασμός στο γραφείο: Αντικαταστήστε την απολογία με ευγνωμοσύνη

Μια απλή λέξη μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την εικόνα που εκπέμπετε στους συνεργάτες και στους πελάτες σας.

Μια απλή λέξη μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την εικόνα που εκπέμπετε στους συνεργάτες και στους πελάτες σας. Η σωστή διαχείριση της επικοινωνίας και της γλώσσας του σώματος είναι κρίσιμη για την επαγγελματική σας αξιοπιστία και την αυτοπεποίθηση που εκπέμπετε. Ο Στιβ Τζομπς το γνώριζε καλά και χρησιμοποίησε τεχνικές που ενίσχυαν την προσωπική του επιρροή και την αντίληψη των γύρω του.

Φώτο: Getty Images

