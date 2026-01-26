Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Το σενάριο που εξετάζουν, ως πιο πιθανό, οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος είναι να υπήρξε διαφυγή αερίου στο εσωτερικό του εργοστασίου, πιθανόν στο χώρο παραγωγής.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια της φονικής έκρηξης και μεγάλης πυρκαγιάς, τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Ήδη από το πρωί βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τί συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.





Το σενάριο που εξετάζουν, ως πιο πιθανό, οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος είναι να υπήρξε διαφυγή αερίου στο εσωτερικό του εργοστασίου, πιθανόν στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονται και οι φούρνοι και από κάποιο σπινθήρα να υπήρξε ακαριαία ανάφλεξη, η οποία προκάλεσε την έκρηξη και την πυρκαγιά.

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό, η επιχείρηση διέθετε δύο μεγάλες δεξαμενές των 9 κυβικών στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, με μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο μεταφερόταν στις εγκαταστάσεις μέσω ειδικών σωληνώσεων, προκειμένου να λειτουργεί ο χώρος της παραγωγής.

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς του ΠΣ είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά πριν από την έκρηξη. Για το λόγο αυτό αφήνουν ανοιχτή μια μικρή πιθανότατα να συνέβαλε στο κακό και κάποια άλλη χημική αιτία.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί του ΠΣ είναι σε στενή συνεργασία και με εισαγγελέα, που βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας από το πρωί και παρακολουθεί τις έρευνες.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό της πέμπτης αγνοούμενης

Στον εντοπισμό του πέμπτου αγνοουμένου ατόμου έχουν στραφεί οι έρευνες των συνεργείων της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, στην μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα, στην οποία σήμερα τα ξημερώματα μεγάλη πυρκαγιά για άγνωστη αιτία προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ατόμων.

Η διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή την ώρα, και σύμφωνα με πληροφορίες μας στην προσπάθεια συνδράμουν και μηχανήματα έργου, προκειμένου οι αρχές να φτάσουν άμεσα στον εντοπισμό του.

Η πυρκαγιά σημειώθηκε μετά από έκρηξη λίγο πριν τις 04:00 π.μ. καθώς το εργοστάσιο ήταν σε λειτουργία με 24ωρη βάρδια και μέσα βρίσκονταν 13 άτομα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί απανθρακωμένες τέσσερις σοροί που δεν έχουν ταυτοποιηθεί και αγνοείται ακόμα μία γυναίκα εργαζόμενη. Οκτώ απομακρύνθηκαν, ενώ πέντε γυναίκες αγνοούνταν και αναζητούνταν. Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας είναι πυροσβέστης και όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με το υπ. Υγείας, οι 7 τραυματίες για προληπτικούς λόγους νοσηλεύτηκαν σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας και περίπου, στις 10.00 π.μ., έλαβαν εξιτήριο. Οι απανθρακωμένοι σοροί μεταφέρθηκαν στο ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ προκειμένου να πραγματοποιηθεί νεκροψία- νεκροτομή, καθώς και για να γίνει η ταυτοποίηση τους.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου έχει καταρρεύσει. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) και 9 βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν δύο υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων.

Για το περιστατικό, έχει ενεργοποιηθεί το αρμόδιο Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Το τεράστιο εργοστάσιο βρισκόταν στο έκτο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Τρικάλων. Σε ισχύ τέθηκε εκτροπή κυκλοφορίας. Ο Νίκος Λαβράνος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, έκανε λόγο λόγο για «μεγάλη μάχη» από τους συναδέλφους του στα Τρίκαλα.

Ο ίδιος εξήγησε πως πολλά άτομα τραυματίστηκαν καθώς, όπως είπε, «εκσφενδονίστηκαν από την έκρηξη», ενώ υπάρχει και ένας τραυματίας πυροσβέστης σε ελαφριά κατάσταση. «Είναι τέτοιας φύσεως τα υλικά, που δίνεται μάχη για να τη θέσουν υπό έλεγχο για να φτάσουν στις αγνοούμενες» τόνισε και εξήγησε πως «πρέπει να σβήσει η φωτιά και για να μπορέσουν οι συνάδελφοι να μπουν μέσα και ψάξουν σπιθαμή προς σπιθαμή». Όσον αφορά στην ίδια τη φωτιά, εξήγησε πως «το πίσω μέρος έχει καεί ολοσχερώς».

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Με ανακοίνωσή της η μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα τονίζει πως: «Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε» πρόσθεσε η επιχείρηση ενώ προηγουμένως, ανέφερε πως: «συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».