Κρίση στον τομέα των τσιπ ελέω AI: Η έλλειψη θα διαρκέσει «έως το 2027»

Υψηλές οι πιθανότητες να συνεχιστούν οι αυξήσεις τιμών και οι ελλείψεις τσιπ μνήμης έως το 2027, δήλωσε στο CNBC κορυφαίος διευθύνων σύμβουλος της βιομηχανίας ημιαγωγών, ενισχύοντας την άποψη πως η κρίση που προκλήθηκε από την «έκρηξη» στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο.

Όπως μεταδίδει το CNBC, οι ημιαγωγοί μνήμης αποτελούν βασικό εξάρτημα των ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης, όπως τα smartphone και οι φορητοί υπολογιστές. Επίσης, αποτελούν πλέον κρίσιμο κομμάτι των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και των διακομιστών που είναι εγκατεστημένοι σε αυτές τις υποδομές. Συγκεκριμένα, υπάρχει σημαντική ζήτηση για μνήμες υψηλού εύρους ζώνης.

Καθώς συνεχίζουν να δαπανώνται δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή data centers, η ζήτηση για τσιπ μνήμης έχει εκτοξευθεί στα ύψη, προκαλώντας μιας άνευ προηγουμένου αύξηση των τιμών των ημιαγωγών, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και φέτος.

Ο Sassine Ghazi, διευθύνων σύμβουλος της Synopsys, μιας σημαντικής εταιρείας εργαλείων σχεδιασμού ημιαγωγών, δήλωσε στο CNBC την περασμένη εβδομάδα ότι η «κρίσιμη» ανάπτυξη των τσιπ θα συνεχιστεί για όλο το 2026 έως και το 2027. Ο Ghazi ξεκαθάρισε ότι το μεγαλύτερο μέρος της μνήμης από τους κορυφαίους «παίκτες» «οδηγείται απευθείας σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πολλά άλλα προϊόντα "διψούν" για μνήμη».

Η Samsung, η SK Hynix και η Micron είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής τσιπ μνήμης στον κόσμο.

Ενώ αυτές οι εταιρείες στοχεύουν στην επέκταση της παραγωγής, χρειάζονται «τουλάχιστον» δύο χρόνια για να τεθεί σε λειτουργία, κάτι που αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους η κρίση αναμένεται να «παραταθεί», δήλωσε ο Ghazi.

Ο Winston Cheng, οικονομικός διευθυντής της Lenovo, δήλωσε επίσης σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα ότι «θα δούμε τις τιμές των μνημών να αυξάνονται», σημειώνοντας ότι υπάρχει υψηλή ζήτηση και ανεπαρκής προσφορά.

Αύξηση των τιμών στο μέλλον

Οι αυξήσεις στις τιμές των μνημών σημαίνουν ότι οι εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης μπορεί να χρειαστεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο αυξήσεων τιμών.

Ο κινεζικός γίγαντας ηλεκτρονικών ειδών Xiaomi, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες smartphone στον κόσμο, δήλωσε πέρυσι ότι αναμένει αυξήσεις τιμών για τα κινητά τηλέφωνα το 2026. Ωστόσο, ο Ghazi ξεκαθάρισε ότι οι αυξήσεις τιμών «συμβαίνουν ήδη».

Ο Cheng από την πλευρά του δήλωσε πάντως ότι παρότι υπάρχει υψηλή ζήτηση για τσιπ μνήμης, είναι «πολύ σίγουρος ότι ο κύκλος θα είναι τέτοιος που θα καταφέρουμε να μη μετακυλίσουμε το κόστος».

Η Lenovo διαθέτει μια παγκόσμια «διαφοροποιημένη» αλυσίδα εφοδιασμού με 30 εργοστάσια παραγωγής σε όλο τον κόσμο, κάτι που μπορεί να τη βοηθήσει να μετριάσει ορισμένους από τους κινδύνους γύρω από την έλλειψη μνήμης, τόνισε.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι το τμήμα των καταναλωτικών συσκευών «πλήττεται επίσης λίγο... όσον αφορά τη ζήτηση τιμών». Πρόσθεσε ότι οι χρήστες υπολογιστών και φορητών υπολογιστών εξακολουθούν να αναβαθμίζουν σε Windows 11, το λειτουργικό σύστημα της Microsoft που κυκλοφόρησε το 2021.