Σπάνιες γαίες: Άλμα 15% της USA Rare Earth στον απόηχο της επένδυσης 1,6 δισ. δολ. της κυβέρνησης Τραμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επενδύσουν 1,6 δισ. δολάρια στην εταιρεία εξόρυξης USA Rare Earth που έχει έδρα την Οκλαχόμα και θα λάβουν μερίδιο 10% στην εταιρεία, όπως αναφέρει χθεσινό δημοσίευμα των Financial Times, με το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης να επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν μία κρατική επένδυση και μια ξεχωριστή συμφωνία ιδιωτικής χρηματοδότησης ύψους 1 δισ., όπως επισημαίνει το δημοσίευμα. Η κυβέρνηση θα λάβει 16,1 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας σπάνιων γαιών που έχει έδρα την Οκλαχόμα, μαζί με δικαιώματα αγοράς για άλλα 17,6 εκατομμύρια, αμφότερες με τιμή 17,17 δολάρια, σύμφωνα με τους FT.

Μετά την είδηση, η μετοχή της USA Rare Earth έφτασε να σημειώνει κέρδη σχεδόν 40% στις προσυνεδριακές συναλλαγές τη Δευτέρα. Πλέον έχει υποχωρήσει αισθητά και ενισχύεται περισσότερο από 15%.

Η Ουάσινγκτον δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι σχεδιάζει περισσότερες «ιστορικές συμφωνίες» με τον μεταλλευτικό κλάδο των ΗΠΑ για να αυξήσει την εγχώρια παραγωγή λιθίου, σπάνιων γαιών και άλλων ορυκτών που χρησιμοποιούνται για την εθνική άμυνα και να βασίζεται λιγότερο στην Κίνα, η οποία έχει χρησιμοποιήσει την ικανότητά της στα ορυκτά ως μοχλό στις εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Πέρυσι, η κυβέρνηση απέκτησε μετοχικό κεφάλαιο στις MP Materials, Lithium Americas και Trilogy Metals.

Η συμφωνία με την USA Rare Earth «επικεντρώθηκε στην ανάθεση κρίσιμων και στρατηγικών ορυκτών απαραίτητων για την αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», ανέφερε η FT επικαλούμενη αξιωματούχο του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.

Η USA Rare Earth αναπτύσσει ένα ορυχείο στη Σιέρα Μπλάνκα του Τέξας και μια μονάδα παραγωγής νεομαγνητών στο Στιλγουότερ της Οκλαχόμα, η οποία αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η εταιρεία, η οποία έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 3,45 δισ. δολ., έχει αναδειχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές νεομαγνητών στις ΗΠΑ.