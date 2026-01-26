Πολιτική | Διεθνή

Κάρνεϊ: Οι τελευταίες απειλές Τραμπ για δασμούς συνιστούν τακτική εμπορικών διαπραγματεύσεων

«Σύντομα θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις ή αναθεώρηση της συμφωνίας μας με τις ΗΠΑ και το Μεξικό (USMCA)», δήλωσε ο Κάρνεϊ.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ υποτίμησε σήμερα τις τελευταίες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 100%, λέγοντας ότι αυτές αποτελούν κυρίως μέρος μιας στρατηγικής εμπορικών διαπραγματεύσεων.

«Ο πρόεδρος είναι ένας έμπειρος διαπραγματευτής (...) Νομίζω ότι ορισμένα από αυτά τα σχόλια και τις θέσεις πρέπει να τεθούν σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε το Σάββατο να επιβάλει «δασμούς 100%» στις καναδικές εισαγωγές προς τις ΗΠΑ αν επιτευχθεί εμπορική συμφωνία μεταξύ Καναδά και Κίνας, αφού ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε μια προκαταρκτική συμφωνία στο Πεκίνο στα μέσα Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

