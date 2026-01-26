Ψήφος εμπιστοσύνης από Nvidia στη CoreWeave - Νέα επένδυση 2 δισ. δολαρίων

Η CoreWeave εισήχθη στη Wall Street πέρυσι σε μια από τις μεγαλύτερες ΙΡΟs του 2025 και τώρα αξίζει περίπου 47 δισ. δολάρια.

Σε επένδυση επιπλέον 2 δισ. δολαρίων δολάρια στην CoreWeave προχώρησε η Nvidia ώστε να επιταχύνει την προσπάθεια προσθήκης περισσότερων από 5 γιγαβάτ υπολογιστικής χωρητικότητας AI έως το 2030. Η Nvidia αγόρασε Class A common stocks της CoreWeave στα 87,20 δολάρια ανά μετοχή, ενώ στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία cloud υπηρεσιών θα είναι από τις πρώτες που θα αναπτύξουν τα επερχόμενα προϊόντα της μεγαλύτερης εισηγμένης στον κόσμο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Nvidia, η οποία είναι ήδη επενδύτρια στην CoreWeave, έχει συμφωνήσει να αγοράσει υπηρεσίες αξίας άνω των 6 δισ. δολαρίων έως το 2032. «Η επένδυση απόδειξη της εμπιστοσύνης στην ανάπτυξη, τη διοίκηση και το επιχειρηματικό μοντέλο της CoreWeave», τόνισε ο CEO της Nvidia, Γένσεν Χουάνγκ, προσθέτοντας πως συνεργασία επικεντρώνεται περισσότερο στην ευθυγράμμιση του μηχανικού έργου των δύο εταιρειών και στην ενεργοποίηση της υπολογιστικής χωρητικότητας στο διαδίκτυο.

Η μετοχή της CoreWeave σημειώνει άνοδο 9% στις προσυνεδριακές συναλλαγές τη Δευτέρα στα 101,32 δολάρια ενώ ο τίτλος της Nvidia υποχωρεί κατά λιγότερο από 1%. Η ανακοίνωση δίνει επίσης έμφαση σε μια νέα επιχειρηματική οδό για την Nvidia που σκοπεύει να ανταγωνιστεί επεξεργαστές από την Intel και την Advanced Micro (AMD) μέσα σε κέντρα δεδομένων.

Η Nvidia ηγείται ήδη της αγοράς μονάδων επεξεργασίας γραφικών ή GPU, των ισχυρών τσιπ που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία μοντέλων ΑΙ. Με μια CPU, που συχνά περιγράφεται ως ο εγκέφαλος ενός υπολογιστή, στοχεύει σε μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανίας υπολογιστών. Η Nvidia θα βοηθήσει την CoreWeave στην αγορά εκτάσεων και ενέργειας για data centers ενώ θα προωθήσει επίσης το λογισμικό και τα AI architecture designs της CoreWeave σε συνεργάτες cloud και μεγάλους πελάτες.

Η CoreWeave, η οποία εισήχθη στη Wall Street πέρυσι σε μια από τις μεγαλύτερες ΙΡΟs του 2025 και τώρα αξίζει περίπου 47 δισ. δολάρια, είναι γνωστή ως neocloud - ένας εξειδικευμένος πάροχος cloud-computing που χρησιμοποιείται από υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Η επένδυση της Nvidia θα ενισχύσει τα οικονομικά της CoreWeave και θα βοηθήσει στην άμβλυνση της ανησυχίας σχετικά με τις υπέρογκες δαπάνες σε data centers.