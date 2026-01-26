ΧΑ: «Διακριτική» άνοδος και νέα υψηλά για τον Γενικό Δείκτη

Αν και δεν εντυπωσίασε το εύρος της κίνησης του Γενικού Δείκτη, εντούτοις το Χρηματιστήριο της Αθήνας βρέθηκε σε νέα υψηλά 16 ετών, με ζωηρό αγοραστικό ενδιαφέρον τόσο στις τράπεζες όσο και σε μη τραπεζικά blue chips.

Αν και δεν εντυπωσίασε το εύρος της κίνησης του Γενικού Δείκτη, εντούτοις το Χρηματιστήριο της Αθήνας βρέθηκε τη Δευτέρα σε νέα υψηλά 16 ετών, με ζωηρό αγοραστικό ενδιαφέρον τόσο στις τράπεζες όσο και σε μη τραπεζικά blue chips.

Εν μέσω ανακοινώσεων σημαντικών εταιρικών αποτελεσμάτων στη Wall Street, εν αναμονή αποφάσεων για τα επιτόκια της Fed αυτή την εβδομάδα και της ΕΚΤ την επόμενη, και ενώ παραμένουν ανοιχτά σημαντικά γεωπολιτικά «μέτωπα», οι κινήσεις των επενδυτών στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές υποδηλώνουν στάση αναμονής.

Εντός συνόρων το κλίμα παραμένει αισιόδοξο, με τους αναλυτές να προχωρούν σε διαδοχικές αναβαθμίσεις τιμών-στόχων. H NBG Securities ανέβασε στα 4,40 ευρώ την τιμή-στόχο για την Alpha Bank (από 2,55 ευρώ προηγουμένως), στα 4,60 ευρώ για τη Eurobank (από 3,50 ευρώ προηγουμένως) και στα 9,90 ευρώ για την Τρ. Πειραιώς (από 6,25 ευρώ προηγουμένως), διατηρώντας για όλες αμετάβλητη σύσταση outperform.

Σε αντίστοιχα θετικό τόνο η Optima Bank, οι αναλυτές της οποίας αναμένουν μία ακόμα χρονιά με θετικές προοπτικές. Η Optima δίνει νέες αυξημένες τιμές-στόχους στα 9,64 ευρώ για την Τρ. Πειραιώς, στα 4,60 ευρώ για τη Eurobank, στα 24,6 ευρώ για τη ΔΕΗ, στα 64 ευρώ για τη Metlen και στα 40,70 ευρώ για τη Motor Oil, μετοχές που αποτελούν τα top-picks της για το 2026. Ωστόσο, αναβαθμίζουν τις τιμές-στόχους και για τις μετοχές των Alpha Bank (4,28 ευρώ), ΕΤΕ (15,83 ευρώ), Τιτάν (64,20 ευρώ), Helleniq Energy (9,80 ευρώ) και Άβαξ (3,81 ευρώ).

Όπως σχολίαζε τη Δευτέρα η Fast Finance, η αγορά σαφώς υπεραποδίδει έναντι των περισσότερων διεθνών αγορών, έχοντας μετατραπεί σε πόλο έλξης για funds που σταδιακά ανακαλύπτουν τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ακόμη ότι «αρκετοί τίτλοι έχουν ανοίξει τον δρόμο για υψηλότερους μεσοπρόθεσμους στόχους, χωρίς αυτό να αποκλείει ενδιάμεσες διορθώσεις. Η αγορά βρίσκεται σε υπεραγορασμένα επίπεδα, με τις πρώτες αποκλίσεις να έχουν ήδη εμφανιστεί, κάτι που δεν σημαίνει απαραίτητα άμεση αντιστροφή της τάσης».

Σε τεχνικό επίπεδο, η Fast Finance τονίζει πως «η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι έχει ανοίξει ο δρόμος για μεσοπρόθεσμο στόχο στις 3.500 μονάδες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στην πορεία δεν θα παρουσιαστούν σημαντικές ευκαιρίες αγορών μέσω διορθώσεων». Οι 2.294 μονάδες είναι κοντινή αντίσταση, διάσπαση της οποίας θα μπορούσε να οδηγήσει στις 2.350. Ως κοντινή στήριξη λειτουργούν οι 2.227 μονάδες, με κύρια στις 2.207.

Για τον Γενικό Δείκτη η συνεδρίαση της Δευτέρας έκλεισε στις 2.279,70 μονάδες με άνοδο 0,64%, πολύ κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.282,47 μονάδων. Κέρδη και για τον τραπεζικό δείκτη, που ενισχύθηκε 0,81% στις 2.651,60 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,9:1, με 74 τίτλους σε θετικό έδαφος, 40 σε αρνητικό και 36 αμετάβλητους.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 289,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €50,38 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Η εικόνα στον FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε το άλμα 5,70% της Viohalco στα 12,60 ευρώ, το +4,83% της Cenergy στα 18,66 ευρώ, καθώς και η άνοδος των Τρ. Κύπρου και Τιτάν σε ποσοστό 3,65% και 3,25% αντίστοιχα. Με αξιόλογα κέρδη ακολούθησε η Alpha Bank, ενισχυμένη 2,78% στα 3,99 ευρώ, όπως και η ElvalHalcor με άνοδο 2,20% στα 4,17 ευρώ.

Ανοδικά, σε μικρότερο ποσοστό, κινήθηκαν επίσης οι μετοχές των Helleniq Energy (+1,90%), ΔΑΑ (+1,41%), Σαράντης (+1,19%), Aegean (+1,09%), ΔΕΗ (+1,09%), Coca-Cola HBC (+0,85%), Eurobank (+0,85%), Lamda Development (+0,71%) και Aktor (+0,19%).

Χωρίς μεταβολή στα 32,92 ευρώ έκλεισε η Motor Oil, αμετάβλητη και η ΕΥΔΑΠ στα 7,35 ευρώ, όπως και οι Jumbo και ΟΠΑΠ στα €26 και €17,70 αντίστοιχα.

Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι ΟΤΕ και Optima με απώλειες 1,59% και 1,45% αντίστοιχα, η Metlen υποχώρησε 1,15% στα 42,80 ευρώ, ενώ με μικρότερες απώλειες ολοκλήρωσαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,50%), ΕΤΕ (-0,07%) και Τρ. Πειραιώς (-0,05%).