HAE: Δεν θα επιτρέψουμε τη χρήση της επικράτειάς μας για επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν θα επιτρέψουν η επικράτειά τους να χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις κατά του Ιράν, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών.

Το υπουργείο «επανέλαβε τη δέσμευση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να μην επιτρέψουν ο εναέριος χώρος τους, το έδαφός τους ή τα χωρικά ύδατά τους να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε εχθρική στρατιωτική δράση κατά του Ιράν», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως αμερικανική «αρμάδα» κατευθύνεται προς τον Κόλπο και ότι η Ουάσινγκτον θα παρακολουθεί από κοντά το Ιράν, όπου το καθεστώς κατέστειλε με τη βία ογκώδεις διαδηλώσεις.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φιλοξενούν χιλιάδες Αμερικανούς στρατιωτικούς στην αεροπορική βάση Αλ Ντάφρα, κοντά στην πρωτεύουσα Άμπου Ντάμπι, σε μία από τις πολυάριθμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Η χώρα αρνείται επίσης να παράσχει υλικοτεχνική υποστήριξη σε επιθέσεις, διευκρίνισε το υπουργείο των ΗΑΕ, ενώ υπογράμμισε πως «ο διάλογος, η αποκλιμάκωση, ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και ο σεβασμός της κυριαρχίας των Κρατών» συνιστούν τον καλύτερο τρόπο να διαχειριστεί κανείς τις «τρέχουσες κρίσεις».

