Ακροκόρινθος και Αρχαία Κόρινθος: Μια μονοήμερη εκδρομή στην ιστορία και τη θέα

Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ο Ακροκόρινθος σας καλεί να ζήσετε ένα ταξίδι στην ιστορία πάνω σε έναν απόκρημνο βράχο με εκπληκτική θέα.

Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ο Ακροκόρινθος σας καλεί να ζήσετε ένα ταξίδι στην ιστορία πάνω σε έναν απόκρημνο βράχο με εκπληκτική θέα. Το επιβλητικό κάστρο με τα τείχη του, τους προμαχώνες και τα ερείπια από όλες τις ιστορικές εποχές συνδυάζει περιπέτεια και πολιτισμό, ενώ η κοντινή Αρχαία Κόρινθος σας επιτρέπει να ανακαλύψετε τον ναό του Απόλλωνα και το αρχαιολογικό μουσείο. Ιδανική πρόταση για οικογένεια ή παρέα που θέλει μια εναλλακτική εκδρομή γεμάτη ιστορία και φυσική ομορφιά.

