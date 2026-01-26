Συρία: Η Ρωσία αποσύρει τα στρατεύματά της από αεροπορική βάση στα βορειοανατολικά

Οι κυβερνητικές δυνάμεις υπό τον πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα έχουν καταλάβει εκτάσεις της βόρειας και ανατολικής Συρίας από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις που τελούν υπό την ηγεσία των Κούρδων.

Η Ρωσία αποσύρει τα στρατεύματά της από ένα αεροδρόμιο στη βορειοανατολική Συρία, θέτοντας τέλος στη στρατιωτική της παρουσία σε μια γωνιά της χώρας όπου η κυβέρνηση της Δαμασκού προσπαθεί να αποκτήσει τον έλεγχο από τις κουρδικές δυνάμεις, δήλωσαν πέντε συριακές πηγές.

Η Ρωσία διέθετε δυνάμεις στο αεροδρόμιο του Καμισλί στα βορειοανατολικά από το 2019, μια σχετικά μικρή ανάπτυξη σε σύγκριση με την αεροπορική της βάση και μια ναυτική εγκατάσταση στις μεσογειακές ακτές της Συρίας, τις οποίες αναμένεται να διατηρήσει.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις υπό τον πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα έχουν καταλάβει εκτάσεις της βόρειας και ανατολικής Συρίας από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις που τελούν υπό την ηγεσία των Κούρδων, αυτόν τον μήνα, καθώς η Δαμασκός στοχεύει να επιβάλει την εξουσία της σε ολόκληρη τη χώρα.

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των πλευρών παρατάθηκε το Σάββατο για 15 ημέρες.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν μια σταδιακή αποχώρηση από το αεροδρόμιο του Καμισλί την περασμένη εβδομάδα. Ορισμένες από τις δυνάμεις αυτές αναμένεται να μεταφερθούν στη δυτική Συρία ενώ άλλες θα επιστρέψουν στη Ρωσία, δήλωσε μια από τις πηγές στη ρωσική αεροπορική βάση Χμεϊμίν.

Μια άλλη πηγή από τις δυνάμεις ασφαλείας στη δυτική ακτή της Συρίας δήλωσε ότι ρωσικά στρατιωτικά οχήματα και βαρύς οπλισμός έχουν μεταφερθεί από το Καμισλί στην αεροπορική βάση Χμεϊμίν τις δύο τελευταίες μέρες.

Δεν υπήρξε άμεσος σχολιασμός από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Η ρωσική ημερησία εφημερίδα Kommersant έγραψε την περασμένη εβδομάδα, επικαλούμενη μια ανώνυμη συριακή πηγή, ότι η συριακή κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει από τις ρωσικές δυνάμεις να εγκαταλείψουν τη βάση μόλις εκδιώξει τους Κούρδους, επειδή «δεν έχουν τίποτα να κάνουν (οι Ρώσοι) εκεί».

Ένας δημοσιογράφος του Reuters είδε σήμερα ότι υπάρχουν ακόμη ρωσικές σημαίες στο αεροδρόμιο του Καμισλί, όπου δύο αεροσκάφη με ρωσικά διακριτικά είχαν σταθμεύσει στον διάδρομο προσαπογείωσης.

Η Ρωσία, στενός σύμμαχος του εκδιωχθέντος προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, έχει δημιουργήσει δεσμούς με τον Σάρα από τότε που ο ισλαμιστής πρόεδρος ανέλαβε την εξουσία πριν από περίπου 14 μήνες.

Ο Σάρα δήλωσε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν πέρυσι ότι θα τηρήσει όλες τις προηγούμενες συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ Δαμασκού και Μόσχας, μια δέσμευση που υποδηλώνει ότι οι δύο κύριες στρατιωτικές βάσεις της Μόσχας στη Συρία είναι ασφαλείς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ