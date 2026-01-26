Επιχειρήσεις | Διεθνή

Η Apple ανανεώνει το AirTag με μεγαλύτερη εμβέλεια και δυνατότερο ήχο

Η Apple παρουσίασε τη νέα έκδοση του AirTag, του δημοφιλούς αξεσουάρ εντοπισμού αντικειμένων, με τιμή 29 δολαρίων.

Η Apple παρουσίασε τη νέα έκδοση του AirTag, του δημοφιλούς αξεσουάρ εντοπισμού αντικειμένων, με τιμή 29 δολαρίων. Το αναβαθμισμένο μοντέλο διαθέτει νέο Bluetooth chip, επιτρέποντας τον εντοπισμό αντικειμένων μέχρι 50% πιο μακριά από την προηγούμενη γενιά, ενώ το ηχείο του είναι 50% πιο δυνατό και συνοδεύεται από έναν «ξεχωριστό ήχο», διευκολύνοντας τον εντοπισμό χαμένων αντικειμένων.

Οι κάτοχοι των Apple Watch Series 9 και Apple Watch Ultra 2 και νεότερων μοντέλων μπορούν πλέον να παρακολουθούν την τοποθεσία του AirTag απευθείας από τον καρπό τους. Η συσκευή διατηρεί την τιμή της προηγούμενης γενιάς και πωλείται και σε τετράδα προς 99 δολάρια.

Όπως και πριν, το AirTag προορίζεται αποκλειστικά για αντικείμενα και όχι για ανθρώπους ή κατοικίδια, με προστασίες κατά της ανεπιθύμητης παρακολούθησης σε iOS και Android. Επιπλέον, παραμένει πλήρως ενσωματωμένο στο δίκτυο Find My της Apple, αξιοποιώντας εκατομμύρια συσκευές για τον εντοπισμό αντικειμένων.

Η εξωτερική σχεδίαση παραμένει ίδια, διασφαλίζοντας συμβατότητα με αξεσουάρ του προηγούμενου μοντέλου. Το 2024, η Apple εισήγαγε και τη λειτουργία Share Item Location, που επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται την τοποθεσία ενός χαμένου αντικειμένου με αξιόπιστα τρίτα μέρη, όπως η εξυπηρέτηση πελατών αεροπορικών εταιρειών.

Άλλες εταιρείες, όπως η Samsung και η Motorola (Lenovo), έχουν επίσης λανσάρει trackers αντικειμένων με παρόμοια τεχνολογία «ultra wideband».

