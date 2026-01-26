Κίεβο: Ζημιές στο ορθόδοξο μοναστήρι Λαύρα των Σπηλαίων, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO

Οι μαζικές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο προχθές Σάββατο προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια του ορθόδοξου μοναστηριού Λαύρα των Σπηλαίων, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Πολιτισμού της Ουκρανίας.

«Τη νύχτα της 24ης Ιανουαρίου, χώροι εντός του Εθνικού Αποθέματος Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, που είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, υπέστησαν ζημιές έπειτα από μαζική επίθεση ρωσικών πυραύλων και drones εναντίον του Κιέβου», υπογράμμισε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρόσοψη, πόρτες και παράθυρα δύο κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης μιας εκκλησίας, επλήγησαν και σύντομα θα πραγματοποιηθεί τεχνική επιθεώρηση για την «αξιολόγηση των δομών τους».

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, «1.640 μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και 2.446 χώροι πολιτιστικής υποδομής έχουν υποστεί ζημιές», σημείωσε το υπουργείο.

Η Λαύρα των Σπηλαίων, διάσημη για τους χρυσούς τρούλους της, απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια μετά την εκδίωξη των μοναχών του μοναστηριού, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για δεσμούς με τη Μόσχα.

Ο ηγούμενός της τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό και στη συνέχεια φυλακίστηκε για λίγο πριν αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.

Οι αεροπορικές επιδρομές του Σαββάτου το βράδυ άφησαν τουλάχιστον έναν νεκρό και 27 τραυματίες, ενώ αντιπροσωπείες της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ βρίσκονταν στο Άμπου Ντάμπι για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ