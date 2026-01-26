Fed: «Παύση» στις μειώσεις επιτοκίων αναμένουν οι αναλυτές στην πρώτη συνεδρίαση του έτους

Αρκετοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων κοντά στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, έχουν υπονοήσει ότι τα επιτόκια βρίσκονται πλέον στο «σωστό επίπεδο».

«Φρένο» στον κύκλο μείωσης των επιτοκίων αναμένεται ευρέως από τους αναλυτές να βάλει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ κατά την πρώτη συνεδρίαση του έτους για τη νομισματική πολιτική, καθώς η σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας αποκαθιστά σε ένα βαθμό τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις στο εσωτερικό της Fed, έπειτα από μήνες έντονων διαφωνιών.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, αρκετοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων κάποιοι κοντά στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, έχουν υπονοήσει ότι τα επιτόκια βρίσκονται πλέον στο «σωστό επίπεδο» -μετά από τρεις διαδοχικές μειώσεις- ώστε να αποτελούν στήριγμα για την απασχόληση, διατηρώντας παράλληλα πτωτική πίεση στον πληθωρισμό.

Η συνεδρίαση τις επόμενες δύο ημέρες δίνει στον πρόεδρο της Federal Reserve την ευκαιρία να μετατοπίσει την προσοχή των αξιωματούχων μακριά από το πολιτικό και νομικό δράμα που εκτυλίσσεται τους τελευταίους μήνες, ελέω της «κόντρας» μεταξύ του Πάουελ και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και να την επαναφέρει στον βασικό ρόλο της κεντρικής τράπεζας: τον έλεγχο του πληθωρισμού και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Ωστόσο, αυτή η ανάπαυλα ενδέχεται να αποδειχθεί σύντομη, καθώς η αναμενόμενη απόφαση διατήρησης των επιτοκίων είναι πιθανό να εντείνει την οργή του Τραμπ, ο οποίος ζητά επιθετικές μειώσεις.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς της Fed (Federal Open Market Committee) αναμένεται στις 21:00, ώρα Ελλάδος, την Τετάρτη, ενώ ο Πάουελ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μισή ώρα αργότερα.

Οι δηλώσεις του θα αναλυθούν εξονυχιστικά για ενδείξεις σχετικά με το πόσο διάστημα η Fed θα παραμείνει σε στάση αναμονής, τι θα μπορούσε να γείρει εκ νέου την πλάστιγγα προς μειώσεις επιτοκίων και αν ο πρόεδρος έχει κάποιο νέο «χαρτί» στη σύγκρουσή του με τον Τραμπ.

«Όχι τόσο επείγον»

Στον οικονομικό τομέα, τα πρόσφατα στοιχεία έχουν συμβάλει στη μείωση των εντάσεων, που είχαν οδηγήσει τα μέλη της FOMC σε αντίθετες κατευθύνσεις τους τελευταίους μήνες.

Η απότομη επιβράδυνση των προσλήψεων είχε προκαλέσει ανησυχία στους αξιωματούχους, που φοβήθηκαν ότι η αγορά εργασίας ενδέχεται να βρίσκεται κοντά σε σημείο καμπής. Άλλοι, ωστόσο, παρέμειναν επιφυλακτικοί όσον αφορά τον πληθωρισμό και αντιδρούσαν ολοένα και περισσότερο σε κάθε νέα μείωση του κόστους δανεισμού.

Τον Δεκέμβριο, ο Πάουελ βρέθηκε αντιμέτωπος με σχεδόν «εξέγερση», με έως και οκτώ περιφερειακούς προέδρους της Fed να εκφράζουν αντίθεση. Η έλλειψη δεδομένων λόγω του κυβερνητικού shutdown επιδείνωσε περαιτέρω το ρήγμα.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία έχουν αμβλύνει τη διαμάχη. Ο δομικός πληθωρισμός για το δωδεκάμηνο έως τον Δεκέμβριο διαμορφώθηκε στο 2,6%, χαμηλότερα των προσδοκιών, καθησυχάζοντας το πιο αυστηρό στρατόπεδο εντός της Fed.

Στον τομέα της απασχόλησης, μετά την άνοδο της ανεργίας στο υψηλότερο επίπεδο τετραετίας, στο 4,5% τον Νοέμβριο, το ποσοστό υποχώρησε εκ νέου. Άλλοι δείκτες δείχνουν επίσης ότι δεν διαφαίνεται κύμα απολύσεων, ακόμη κι αν οι προσλήψεις παραμένουν υποτονικές.

Στροφή στη Wall Street

Οι επενδυτές στην αγορά των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, ύψους 30 τρισ. δολαρίων, έχουν προεξοφλήσει στασιμότητα στα επιτόκια για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Τα συμβόλαια ανταλλαγής δείχνουν ότι η επόμενη μείωση αναμένεται πλέον τον Ιούλιο, με πιθανότητα μίας ακόμη προς το τέλος του έτους.

Οι αναλυτές της Wall Street έχουν μεταθέσει τις εκτιμήσεις και τα στοιχήματά τους για μειώσεις το 2026 στο δεύτερο μισό του έτους -ή, στην περίπτωση της JP Morgan, τις έχουν εγκαταλείψει πλήρως.

Δεν έχουν πειστεί όλοι οι αξιωματούχοι. Ο διοικητής της Fed Στίβεν Μίραν, ο οποίος βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών από τον ρόλο του ως ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ, έχει ζητήσει μειώσεις 150 μονάδων βάσης εντός του έτους. Η αντιπρόεδρος για την εποπτεία, Μισέλ Μπόουμαν, έχει προειδοποιήσει ότι οι αξιωματούχοι θα πρέπει να αποφύγουν το σήμα πως η χαλάρωση παγώνει.

Άλλα στελέχη που έχουν μιλήσει μετά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου φαίνονται ικανοποιημένοι με τη διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα, μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος της Fed Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, του οποίου οι απόψεις θεωρούνται ευθυγραμμισμένες με του Πάουελ. Πέρα από τις συνεντεύξεις Τύπου μετά τις συνεδριάσεις, ο Πάουελ δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τη νομισματική πολιτική από τις 14 Οκτωβρίου.

Ακόμη και ο διοικητής Κρίστοφερ Γουόλερ, που τον Ιούνιο ήταν ο πρώτος αξιωματούχος που είχε ταχθεί υπέρ των μειώσεων, έχει μετριάσει τη ρητορική του. «Εφόσον ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος, μπορούμε να πάρουμε τον χρόνο μας», δήλωσε στις 17 Δεκεμβρίου, μία εβδομάδα μετά την τελευταία συνεδρίαση.