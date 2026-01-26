Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: Στις τριμερείς συνομιλίες συζητήθηκαν στρατιωτικά και πολιτικά ζητήματα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζελένσκι: Στις τριμερείς συνομιλίες συζητήθηκαν στρατιωτικά και πολιτικά ζητήματα
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα στρατιωτικά ζητήματα ήταν το κύριο θέμα συζήτησης στις τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία το Σαββατοκύριακο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα στρατιωτικά ζητήματα ήταν το κύριο θέμα συζήτησης στις τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία το Σαββατοκύριακο, αλλά ότι συζητήθηκαν και πολιτικά ζητήματα.

«Οι προετοιμασίες βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη για νέες τριμερείς συναντήσεις αυτή την εβδομάδα», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μπαίνουν στα «Εξοικονομώ» οι προμηθευτές - Έρχεται η εξόφληση παρεμβάσεων μέσω των λογαριασμών

Κύμα ελέγχων στην αγορά για POS και ΙRIS: Πρόστιμα έως 20.000 ευρώ

Φωτιά σε εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα με νεκρές εργαζόμενες - Νέα ανακοίνωση της εταιρείας

tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία
ΗΠΑ
Ρωσία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider