Κύμα ελέγχων στην αγορά για POS και ΙRIS: Πρόστιμα έως 20.000 ευρώ

Με τη βοήθεια ειδικών αλγόριθμων οι έλεγχοι. Καμπάνες έως 20.000 ευρώ στους παραβάτες.

Με σαρωτικούς ελέγχους, διασταυρώσεις και την αξιοποίηση ειδικών αλγορίθμων, η ΑΑΔΕ εντείνει την πίεση σε επιχειρήσεις που εξακολουθούν να παρακάμπτουν τη διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών, αποκρύπτοντας συναλλαγές και ΦΠΑ.

Παρά τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η φορολογική διοίκηση διαπιστώνει ότι τα φαινόμενα «μαύρου» τζίρου δεν έχουν εκλείψει, με αποτέλεσμα να ενεργοποιείται νέο κύμα ελέγχων που συνοδεύεται με «καμπάνες» για τους παραβάτες.

Στόχος ο εντοπισμός όσων δεν κόβουν αποδείξεις ή παρακάμπτουν τα ηλεκτρονικά συστήματα για να μην εμφανίζουν τον πραγματικό τζίρο τους.

Στις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS και IRIS, αλλά δεν τα έχουν συνδέσει με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ καθώς και στις εταιρείες πώλησης και υποστήριξης των απαραίτητων λογισμικών επιβάλλονται πρόστιμα έως 20.000 ευρώ και οι αποδείξεις που εκδόθηκαν χωρίς τις νέες προδιαγραφές θεωρούνται «μη νόμιμες», ενώ οι εταιρείες παροχής και υποστήριξης του λογισμικού βρίσκονται αντιμέτωπες με βαριές κυρώσεις που φτάνουν μέχρι και ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

Οι έλεγχοι

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εστιάζουν κυρίως στα εξής σημεία:

Αν η ταμειακή (ΦΗΜ) είναι δηλωμένη και ενεργή, με χρήση νόμιμου και εγκεκριμένου μηχανισμού, συμβατού με τις προδιαγραφές του υπουργείου Οικονομικών.

Αν ο ΦΗΜ έχει συνδεθεί με το POS, ώστε η πληρωμή με κάρτα να «κλειδώνει» υποχρεωτικά το ποσό της απόδειξης.

Αν οι συναλλαγές διαβιβάζονται με αυτόματη εμφάνιση των στοιχείων τόσο στον ΦΗΜ όσο και στο myDATA.

Αν υπάρχει παράκαμψη μέσω τερματικών που λειτουργούν μεμονωμένα, χωρίς σύνδεση με ταμειακή, γεγονός που συνιστά σοβαρή φορολογική παράβαση.

Πρόστιμα

Για όσους εντοπίζονται να μην έχουν συμμορφωθεί με τους κανόνες προβλέπονται πρόστιμα:

10.000 ευρώ για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

20.000 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Το πρόστιμο μειώνεται κατά 50% για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Παραστατικά πωλήσεων που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και διασυνδέονται με ERP, χωρίς να πληρούν τις απαιτήσεις διασύνδεσης, θεωρούνται ότι εκδόθηκαν από μη εγκεκριμένο ΦΗΜ ή μη αδειοδοτημένο πάροχο και επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Επίσης, σε περιπτώσεις μη διαβίβασης στοιχείων ή απόκρυψης συναλλαγών μέσω unlinked POS, μπορεί να στοιχειοθετηθεί και παράβαση φοροδιαφυγής, με ακόμη βαρύτερες κυρώσεις.