Δεύτερη σερί «κόκκινη» εβδομάδα στη Wall Street - Κατακρήμνιση 17% για Intel

Οι Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq μέτρησαν εβδομαδιαία πτώση 0,5% και 0,3% και 0,1% αντιστοίχως. Μεικτή εικόνα την Παρασκευή. Καταβαραθρώθηκε η μετοχή της Intel.

Η δεύτερη εβδομάδα απωλειών για το 2026 είναι γεγονός στη Wall Street καθώς οι δείκτες δεν κατάφεραν να συνεχίσουν το διήμερο «πράσινο» σερί με μεικτή εικόνα την Παρασκευή ενώ το... TACO (Trump Always Chickens Out) με την αναδίπλωση του Αμερικανού προέδρου όσον αφορά τους δασμούς σε χώρες της ΕΕ για Γροιλανδία δεν έσωσε το θετικό πρόσημο.

Αναλυτικότερα, οι Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq σημείωσαν τη δεύτερη διαδοχική «κόκκινη» εβδομάδα τους για την τρέχουσα χρονιά μετρώντας πτώση 0,5% και 0,3% και 0,1% αντιστοίχως. Την Παρασκευή, ο Dow Jones υποχώρησε 0,58% στις 49.098 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 0,03% στις 6.915 μονάδες και ο Νasdaq ενισχύθηκε 0,28% στις 23.501 μονάδες.

Στα ταμπλό, βαρίδι αποτέλεσε η μετοχή της Goldman Sachs με απώλειες 3,75%, αλλά αντιθέτως ράλι 3,28% σημείωσε η Microsoft. Oι τίτλοι των Nvidia και Advanced Micro Devices (ΑΜD) κέρδισαν 1,54% και 2,32% καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος της πολυτιμότερης εισηγμένης στον κόσμο, Γένσεν Χουάνγκ, σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κίνα. Στον αντίποδα, η μετοχή της Intel, κατρακύλησε 17% στη χειρότερη ημερήσια πτώση της από το 2020 αφού η κατασκευάστρια τσιπ εξέδωσε «αδύναμο» guidance για το α' τρίμηνο.

Στα μάκρο της ημέρας, μικρή άνοδο κατέγραψε τον Ιανουάριο ο σύνθετος δείκτης PMI, γεγονός που δείχνει πως οι αμερικανικές επιχειρήσεις ξεκίνησαν τη νέα χρονιά με ελαφρά βελτίωση της δραστηριότητας Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI για τον Ιανουάριο σημείωσε μικρή αύξηση κατά 0,1 μονάδα, φτάνοντας τις 52,8 μονάδες. Τον Δεκέμβριο είχε υποχωρήσει σε χαμηλό οκτώ μηνών.

Οι προσλήψεις αυξήθηκαν ελάχιστα τον Ιανουάριο, ενώ η άνοδος των νέων παραγγελιών —αν και βελτιωμένη— παραμένει χαμηλότερη σε σχέση με τον ρυθμό που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους του προηγούμενου έτους. Την ίδια στιγμή, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ αυξήθηκε τον Ιανουάριο σε υψηλό πενταμήνου, καθώς οι Αμερικανοί εμφανίστηκαν πιο αισιόδοξοι για την οικονομία και την προσωπική οικονομική τους κατάσταση.

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν ενισχύθηκε τον Ιανουάριο κατά 3,5 μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τις 56,4 μονάδες. Το αποτέλεσμα υπερέβη όλες τις εκτιμήσεις σε έρευνα οικονομολόγων του Bloomberg. Η μηνιαία άνοδος της εμπιστοσύνης ήταν η μεγαλύτερη από τον Ιούνιο και αντανακλά βελτιώσεις σε όλες τις εισοδηματικές ομάδες, ηλικίες, επίπεδα εκπαίδευσης και πολιτικές τοποθετήσεις.

Επιστρέφοντας στο γεωπολιτικό-εμπορικό μέτωπο, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, το deal με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε φέρεται πως περιλαμβάνει πρόσβαση των ΗΠΑ και της ΕΕ σε ορυκτά και αντιπυραυλική άμυνα στη Γροιλανδία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο CNBC ότι οι ΗΠΑ και οι χώρες από τη Γηραιά Ήπειρο θα συνεργαστούν στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία.

Οι ΗΠΑ φέρονται έτοιμες να αποκτήσουν έλεγχο σε τμήματα της Γροιλανδίας, με τη δημιουργία «κυρίαρχων περιοχών βάσεων» υπό αμερικανική διοίκηση. Το σχέδιο, που παραπέμπει στο μοντέλο της συμφωνίας Βρετανίας–Κύπρου, επιτρέπει στην Ουάσινγκτον να δρα στρατιωτικά και επιχειρησιακά χωρίς άδεια της Δανίας, καθώς και το Λονδίνο διατηρεί κυριαρχία σε δύο βάσεις για στρατηγικούς λόγους με την έγκριση της Λευκωσίας.

Πρακτικά, η Ουάσινγκτον θα μπορεί να αναπτύσσει και να λειτουργεί στρατιωτικές υποδομές, να διεξάγει επιχειρήσεις πληροφοριών και εκπαίδευσης, καθώς και να κινείται ελεύθερα αέρα–ξηρά–θάλασσα μεταξύ καθορισμένων αμυντικών ζωνών. Το πλαίσιο φέρεται να συμφωνήθηκε με στόχο να αμβλυνθούν οι ανησυχίες της Κοπεγχάγης περί ενδεχόμενης προσάρτησης.

«Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία είναι περιορισμένες και η γεωπολιτική διαμάχη για το νησί θα μπορούσε να επανεμφανιστεί, αλλά οι επενδυτές ανακουφίζονται από την ταχεία πρόοδο προς μια συμφωνία μετά από σημαντικές αναταραχές στην αγορά στις αρχές της εβδομάδας», εξήγησε ο Τζέιμς ΜακΚαν, ανώτερος οικονομολόγος στην Edward Jones.