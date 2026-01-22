Wall Street: Δεύτερη σερί άνοδο μετά την αποκλιμάκωση των απειλών Τραμπ

Η άρση των απειλών του απρόβλεπτου Τραμπ έστειλαν ακόμα υψηλότερα από το χθεσινό ράλι τους δείκτες, την ίδια ώρα που τα μάκρο υπογράμμισαν ξανά την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας.

Η άρση των απειλών του απρόβλεπτου Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών στους Ευρωπαίους συμμάχους που δεν θα συμμορφωθούν με τα «θέλω» του γύρω από το ζήτημα της Γροιλανδίας και το «πλαίσιο συμφωνίας» στο οποίο προχώρησε με το ΝΑΤΟ, έστειλαν ακόμα υψηλότερα από το χθεσινό ράλι τους δείκτες στην Wall Street την Πέμπτη, την ίδια ώρα που τα μάκρο υπογράμμισαν ξανά την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 306 μονάδων, ανακτώντας όλες τις απώλειες που σημειώθηκαν μέσα στην εβδομάδα από την αναταραχή στη Γροιλανδία, κλείνοντας ενισχυμένος 0,63% στις 49,384.01 μονάδες. Ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη 0,54% στις 6.912 μονάδες και ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε 0,91% στις 23.436 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι Big Tech, Nvidia, Microsoft και Meta Platforms ηγήθηκαν για άλλη μία φορά των κερδών, με τις μετοχές να ενισχύονται 0,77%, 1,5% και 5.6% αντίστοιχα.

Ενώ ο Dow Jones παραμένει αμετάβλητος σε επίπεδα εβδομάδας, οι άλλοι δύο δείκτες συνεχίζουν να οδεύουν προς αρνητική απόδοση. Ο S&P 500 και ο Nasdaq έχουν υποχωρήσει κατά 0,4% έκαστος μέχρι στιγμής.

Την Τρίτη, οι απειλές για δασμολογικούς περιορισμούς του Τραμπ προκάλεσαν ρίγη στις παγκόσμιες αγορές, με τους τρεις δείκτες αναφοράς των αμερικανικών μετοχών να καταγράφουν τις μεγαλύτερες ημερήσιες πτώσεις τους σε τρεις μήνες. Οι επενδυτές επέστρεψαν γρήγορα στις αγορές μετά την στροφή 180 μοιρών του Τραμπ την Τετάρτη, με την ακύρωση των δασμών σε 8 ευρωπαϊκές χώρες και την υιοθέτηση ενός deal που φέρεται πως περιλαμβάνει πρόσβαση σε ορυκτά και αντιπυραυλική άμυνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και οι χώρες από τη Γηραιά Ήπειρο θα συνεργαστούν στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία.

«Είναι πολύ περίεργο να ξυπνάς κάθε μέρα ως διαχειριστής χρημάτων και να μην ξέρεις αν είναι πρωί Χριστουγέννων ή Παρασκευή και 13», δήλωσε ο Γκρεγκ Αμπέλα, Διευθύνων Σύμβουλος της Investment Partners Asset Management.

O Αμπέλα δήλωσε ότι τα γεωπολιτικά ζητήματα δίνουν πρόσθετη έμφαση στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων των πελατών μέσω της μεταβλητότητας και τονίζουν τη σημασία της διαφοροποίησης μακριά από ορισμένα ονόματα, τομείς και κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Αντανακλώντας αυτή την ποικιλομορφία και την αυξημένη όρεξη για ρίσκο μεταξύ των επενδυτών την Πέμπτη, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000, κέρδισε έως και 1,2% σκαρφαλώνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό, για να υποχωρήσει στη συνέχεια και να κλείσει με +0,6%.

Την ίδια ώρα, ο Δείκτης Μεταβλητότητας CBOE, γνωστός και ως δείκτης φόβου της Wall Street, υποχώρησε στις 15,68 μονάδες.

Οι δείκτες πήραν επίσης ώθηση από την είδηση πως η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε με ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό στο τρίτο τρίμηνο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, υποστηριζόμενη από τις ισχυρότερες εξαγωγές και τη μικρότερη αρνητική επίδραση στα αποθέματα.

Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ αυξήθηκε με αναθεωρημένο ετήσιο ρυθμό 4,4%, τον ταχύτερο των τελευταίων δύο ετών, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Η έκθεση για το ΑΕΠ έδειξε ότι ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed - ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας - αυξήθηκε κατά 2,9% χωρίς αναθεώρηση στο τρίτο τρίμηνο.

Οι καταναλωτικές δαπάνες - η κύρια κινητήρια δύναμη ανάπτυξης της οικονομίας - αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 3,5% το τελευταίο τρίμηνο.

Επίσης, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας σημείωσαν μικρή αύξηση, παραμένοντας σε χαμηλά επίπεδα, καταγράφοντας άνοδο μόλις 1.000 και φτάνοντας τις 200.000 την εβδομάδα που έληξε στις 17 Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας την Πέμπτη.