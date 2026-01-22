Intel: Πτώση 6% της μετοχής μετά το «αδύναμο» guidance για το πρώτο τρίμηνο

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street τα κέρδη που ανακοίνωσε για το τέταρτο τρίμηνο η Intelμ ωστόσο το guidance για το τρέχον δεν άφησε ικανοποιημένους τους αναλυτές, με αποτέλεσμα η μετοχή της να υποχωρεί έως και 6% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street τα κέρδη που ανακοίνωσε για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 η Intel, ωστόσο το guidance για το τρέχον δεν άφησε ικανοποιημένους τους αναλυτές, με αποτέλεσμα η μετοχή της να υποχωρεί έως και 6% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατασκευής τσιπ ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 15 σεντς, έναντι 8 σεντς της εκτίμησης της LSEG.

Όσο αφορά τα έσοδα έφτασαν τα 13,7 δισ. δολ., έναντι 13,4 δισ. δολ. της εκτίμησης.

Η Intel ανακοίνωσε ότι αναμένει έσοδα για το πρώτο τρίμηνο μεταξύ 11,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πρόβλεψη που υστερεί με από τα 12,51 δισ. δολ. της LSEG.

Η εταιρεία δήλωσε ότι είχε καθαρή ζημία 600 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 12 σεντς απομειωμένα ανά μετοχή. Η Intel ανέφερε καθαρή ζημία 100 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 3 σεντς ανά μετοχή, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η μετοχή της εταιρείας έχει ενισχυθεί κατά 147% το προηγούμενο έτος.

Η εταιρεία - ο μόνος μεγάλης κλίμακας, κορυφαίος κατασκευαστής τσιπ στις ΗΠΑ που υποστηρίζεται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και την Nvidia έχει αντιμεtωπίσει αυξανόμενο ανταγωνισμό από την AMD και την Arm στον τομέα των προϊόντων της, αυξάνοντας την πίεση στην Intel καθώς το τμήμα παραγωγής της προσπαθεί να ανακάμψει από χρόνια προβλήματα και αρνητικές επιδόσεις.