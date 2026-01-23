Wall Street: Προς «κόκκινο» φίνις στην εβδομάδα με βαρίδι την Intel

Σε εβδομαδιαία βάση, οι S&P 500 και Nasdaq πάνε για δεύτερη διαδοχική απωλειών με πτώση 0,4% και 0,3% ενώ ο Dow Jones είναι φλατ.

Προς τη δεύτερη εβδομάδα απωλειών της βαδίζει η Wall Street αδυνατώντας να συνεχίσει το διήμερο «πράσινο» σερί της την Παρασκευή καθώς το... TACO (Trump Always Chickens Out) με την αναδίπλωση του Αμερικανού προέδρου όσον αφορά τους δασμούς σε χώρες της ΕΕ για Γροιλανδία δεν φαίνεται αρκετό να αποτρέψει την πτώση των δεικτών, η οποία επιδεινώνεται από την Intel.

Ειδικότερα, ο Dow Jones την Παρασκευή υποχωρεί 0,69% στις 49.043 μονάδες με αρνητικό πρωταγωνιστή την μετοχή της Goldman Sachs (-3%), ο S&P 500 αποδυναμώνεται 0,19% στις 6.900 μονάδες και ο Νasdaq χάνει 0,06% στις 23.425 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση, οι S&P 500 και Nasdaq πάνε για δεύτερη διαδοχική απωλειών με πτώση 0,4% και 0,3% ενώ ο Dow Jones είναι φλατ.

Επιμένοντας στα ταμπλό, οι τίτλοι της Nvidia και της Advanced Micro Devices (ΑΜD) ενισχύονται 1,66% και 3,2% καθώς σύμφωνα με πηγές του CNBC ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της πολυτιμότερης εισηγμένης στον κόσμο, Γένσεν Χουάνγκ, σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κίνα τις επόμενες ημέρες. Η μετοχή της Intel, αντίθετα, κατρακυλά 14% αφού η κατασκευάστρια τσιπ εξέδωσε «αδύναμο» guidance για το πρώτο τρίμηνο.

«Ελπίζω ότι η γεωπολιτική κατάσταση θα αρχίσει να βελτιώνεται, ώστε η αγορά να μπορέσει να επικεντρωθεί στην ουσία έναντι του θορύβου», υπογράμμισε ο Αντρέα Γκαμπελόνε, επικεφαλής παγκόσμιων μετοχών στην KBC Global Services. «Οι προβλέψεις για το έτος 2026 είναι, κατά την άποψή μου, το πιο κρίσιμο στοιχείο που η αγορά περίμενε εδώ και αρκετό καιρό, δεδομένων των αποτιμήσεων και των προσδοκιών ανάπτυξης» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, το deal φέρεται πως περιλαμβάνει πρόσβαση των ΗΠΑ και της ΕΕ σε ορυκτά και αντιπυραυλική άμυνα στη Γροιλανδία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο CNBC ότι οι ΗΠΑ και οι χώρες από τη Γηραιά Ήπειρο θα συνεργαστούν στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία.

Οι ΗΠΑ φέρονται έτοιμες να αποκτήσουν έλεγχο σε τμήματα της Γροιλανδίας, με τη δημιουργία «κυρίαρχων περιοχών βάσεων» υπό αμερικανική διοίκηση. Το σχέδιο, που παραπέμπει στο μοντέλο της συμφωνίας Βρετανίας–Κύπρου, επιτρέπει στην Ουάσινγκτον να δρα στρατιωτικά και επιχειρησιακά χωρίς άδεια της Δανίας, καθώς και το Λονδίνο διατηρεί κυριαρχία σε δύο βάσεις για στρατηγικούς λόγους με την έγκριση της Λευκωσίας.

Πρακτικά, η Ουάσινγκτον θα μπορεί να αναπτύσσει και να λειτουργεί στρατιωτικές υποδομές, να διεξάγει επιχειρήσεις πληροφοριών και εκπαίδευσης, καθώς και να κινείται ελεύθερα αέρα–ξηρά–θάλασσα μεταξύ καθορισμένων αμυντικών ζωνών. Το πλαίσιο φέρεται να συμφωνήθηκε με στόχο να αμβλυνθούν οι ανησυχίες της Κοπεγχάγης περί ενδεχόμενης προσάρτησης.

«Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία είναι περιορισμένες και η γεωπολιτική διαμάχη για το νησί θα μπορούσε να επανεμφανιστεί, αλλά οι επενδυτές ανακουφίζονται από την ταχεία πρόοδο προς μια συμφωνία μετά από σημαντικές αναταραχές στην αγορά στις αρχές της εβδομάδας», εξήγησε ο Τζέιμς ΜακΚαν, ανώτερος οικονομολόγος στην Edward Jones.

Στα μάκρο της ημέρας, μικρή άνοδο κατέγραψε τον Ιανουάριο ο σύνθετος δείκτης PMI, γεγονός που δείχνει πως οι αμερικανικές επιχειρήσεις ξεκίνησαν τη νέα χρονιά με ελαφρά βελτίωση της δραστηριότητας

Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI για τον Ιανουάριο σημείωσε μικρή αύξηση κατά 0,1 μονάδα, φτάνοντας τις 52,8 μονάδες. Τον Δεκέμβριο είχε υποχωρήσει σε χαμηλό οκτώ μηνών.

Οι προσλήψεις αυξήθηκαν ελάχιστα τον Ιανουάριο, ενώ η άνοδος των νέων παραγγελιών —αν και βελτιωμένη— παραμένει χαμηλότερη σε σχέση με τον ρυθμό που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους του προηγούμενου έτους.

Την ίδια στιγμή, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ αυξήθηκε τον Ιανουάριο σε υψηλό πενταμήνου, καθώς οι Αμερικανοί εμφανίστηκαν πιο αισιόδοξοι για την οικονομία και την προσωπική οικονομική τους κατάσταση.

Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν ενισχύθηκε τον Ιανουάριο κατά 3,5 μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τις 56,4 μονάδες. Το αποτέλεσμα υπερέβη όλες τις εκτιμήσεις σε έρευνα οικονομολόγων του Bloomberg.

Η μηνιαία άνοδος της εμπιστοσύνης ήταν η μεγαλύτερη από τον Ιούνιο και αντανακλά βελτιώσεις σε όλες τις εισοδηματικές ομάδες, ηλικίες, επίπεδα εκπαίδευσης και πολιτικές τοποθετήσεις.