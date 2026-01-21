Ήπιες απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με το βλέμμα στο Νταβός

Στο Νταβός, με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ το μεσημέρι της Τετάρτης (15:30 ώρα Ελλάδας)

Μικρές διακυμάνσεις και αρνητικά πρόσημα σημειώνουν την Τετάρτη οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να στρέφεται στο Νταβός της Ελβετίας και στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, εν μέσω έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης με αφορμή την δεδηλωμένη πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει την Γροιλανδία στις ΗΠΑ, γεγονός που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στην Γηραιά ήπειρο, ενώ ορατό είναι και το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει μικρές απώλειες 0,17% στις 601,75 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 χάνει 0,27% στις 5.875,89 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης χάνει 0,23% στις 24.645 μονάδες, όπως και ο γαλλικός CAC 40, ο οποίος υποχωρεί κατά 0,07% στις 8.057 μονάδες.

Παρόμοια εικόνα και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, με τον δείκτη FTSE 100 να κινείται χαμηλότερα κατά 0,08% στις 10.119 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει απώλειες 0,40% στις 44.535 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 χάνει 0,37% και διαπραγματεύεται στις 17.364 μονάδες.

Πίσω στο Νταβός, με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ το μεσημέρι της Τετάρτης (15:30 ώρα Ελλάδας), εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων τους σχετικά με τη Γροιλανδία, την οποία ο Τραμπ θέλει να αγοράσει από τη Δανία.

Την Τρίτη, ο Τραμπ αρνήθηκε να διευκρινίσει τι μέτρα θα λάβει για να επιτύχει τον στόχο του να κάνει τη Γροιλανδία μέρος των ΗΠΑ, ενώ άγνωστο παραμένει αν τελικά θα επιβληθούν οι δασμοί 10% που επέβαλε σε οκτώ ευρωπαϊκά κράτη που ενίσχυσαν την στρατιωτική τους παρουσία στο νησί της Αρκτικής μετά τις απειλές Τραμπ για την προσάρτησή του.

Από την πλευρά της, η ΕΕ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπορικών αντιμέτρων, πλήττοντας μία σειρά προϊόντων που εξάγονται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Στα μάκρο της ημέρας, υψηλότερα των εκτιμήσεων διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Βρετανία τον Δεκέμβριο. Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή επιτάχυνε κατά 0,2% σε σχέση με τον Νοέμβριο και διαμορφώθηκε στο 3,4% σε ετήσια βάση, τη στιγμή που αναλυτές σε έρευνα του Reuters ανέμεναν αύξηση κατά 3,3%.

Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού, παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,2% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Μικτά πρόσημα στην Ασία

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τετάρτης τα κυριότερα χρηματιστήρια στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού, με το επενδυτικό κλίμα να επιβαρύνεται από τις απειλές για έναν εμπορικό πόλεμο Ευρώπης - ΗΠΑ με αφορμή την αμερικανική βούληση για προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στο Χρηματιστήριο του Τόκυο έκλεισε με απώλειες 0,41% στις 52.774 μονάδες, ενώ στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ο δείκτης HSI ενισχύθηκε κατά 0,37%, κλείνοντας στις 26.585 μονάδες.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης Shanghai πρόσθεσε 0,08% για να διαμορφωθεί στις 4.116 μονάδες, ενώ στην Ινδία ο δείκτης Nifty 50 υποχώρησε κατά 0,38% στις 25.131 μονάδες. Τέλος, στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε στις 8.782 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,37%.